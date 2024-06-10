Ахтем Сеітаблаєв переніс операцію й назвав причину появи на милицях: "Попереду реабілітація"

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про серйозну травму ноги та операцію.

Як відомо, нещодавно продюсер стривожив фанів появою на милицях на одному з публічних заходів. Зрештою, Ахтем пояснив, що цьому посприяла травма коліна. Ба більше, зірка вже переніс операцію й наразі триває його реабілітація.

"Після операції не зовсім почуваюся на 100% в тій кондиції, в якій хотілось б почуватися. Меніск, на полігоні травмував коліно. Там майже кожна ситуація небезпечна, але не така, як на полі бою. Оскільки я військовослужбовець, то маю іноді бути на вишколі. Це травма не така катастрофічна, дякувати Всевишньому, як, на жаль, іноді відбувається у моїх побратимів, тому нічого, все мине", - зізнався Сеітаблаєв у коментарі "Люкс ФМ".

Ахтем Сеітаблаєв на фестивалі "Війна в об'єктиві" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Як зізнається актор, повернутися до виконання військових обов'язків він зможе лише через деякий час.

"Реабілітація ще попереду. На полігон, напевно, поїду не так скоро, як хотілось. Думаю, що за декілька місяців я цілком зможу виконувати ті завдання, які ставить командування", - пояснив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв шокував заявою про кризу у стосунках з обраницею, якій він освідчився минулого року. Так, артист вже назвав причину скасування весілля.

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