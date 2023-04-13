Ахтем Сеітаблаєв після розлучення з дружиною закрутив новий роман

Подейкують, що режисер вже живе разом з обраницею.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв поділився радісною новиною.

У програмі ЖВЛ артист підтвердив, що він більше не самотній. Зокрема, після розлучення з дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою, Ахтем знову закохався та закрутив новий роман.

Режисер хоч і підтвердив радісну новину, однак особистим ділитися не поспішає та тримає його у таємниці. Сеітаблаєв лише лаконічно та стримано коментує нові стосунки: "Я радію цьому".

Ахтем Сеітаблаєв / Фото: УНІАН

Подейкують, що у пари серйозні стосунки. Ходять плітки, що Сеітаблаєв зустрічається з молодою обраницею. Однак сам Ахтем відмовляється бодай щось коментувати.

"А не буду відповідати на запитання", - з усмішкою говорить режисер.

Зазначимо, у жовтні 2021 року Ахтем Сеітаблаєв приголомшив новиною, що розлучається з дружиною Іванною Дядюрою. Тоді подейкували, що режисер закрутив новий роман з молодшою за нього на 20 років дівчиною. Та сам Сеітаблаєв все заперечував.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, коли востаннє бачився з рідними та чи має нові стосунки після розлучення

Нагадаємо, у середині січня режисер став дідусем. Старша донька знаменитості народила дівчинку, якій дали ім'я Аріана.

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