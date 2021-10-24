Ахтем Сеітаблаєв прокоментував чутки про свій роман з молодою акторкою: "Поважаю її та люблю"

Ахтем Сеітаблаєв прокоментував чутки про свій роман з молодою акторкою: "Поважаю її та люблю"

Також артист прокоментував, у яких стосунках залишився з колишньою.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв нещодавно шокував фанів сумною новиною.

Зірка розлучився зі своєю другою дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою. Втім, з'явилися чутки, що причиною такого рішення стала молода акторка Лілія Яценко. Подейкують, що Ахтем закрутив з нею роман. Режисер розповів "Світському життю", що насправді між ними нічого немає.

Лілія Яценко / instagram.com/liliya.yatsenko

"Справа в тому, що нічого такого немає. Так, Ліля дійсно знімалась у мене та зіграла головну роль у стрічці "Чужа молитва". Я надзвичайно ніжно до неї ставлюся, поважаю її та люблю, як доньку та сестру. Але ні, це неправда. Моє серце вільне", - прокоментував Сеітаблаєв.

Окрім цього, Ахтем розповів, що зі своєю ексдружиною він залишився у нормальних стосунках

Эксдружина Ахтема Сеітаблаєва / facebook.com/ivanna.diadiura

"У нас нормальні стосунки, я бачусь з донькою. Ми розмовляємо, зустрічаємося, відвідуємо різні заходи. Я сподіваюся, що ми залишимося друзями", - поділився зірка.

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