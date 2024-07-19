Ахтем Сеітаблаєв розірвав стосунки з молодшою на 20 років коханою й назвав причину

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв офіційно розірвав стосунки з молодшою на 20 років обраницею Мар'яною Боцвинюк, якій він освідчився минулого року.

Так, 51-річний режисер ще на початку літа заявив про кризу у стосунках з коханою. І на Одеському міжнародному кінофестивалі Ахтем розставив всі крапки над "і". Як виявилося, пара більше не разом. Знаменитість розсекретив, що чимало розбіжностей у поглядах на життя з обраницею далися взнаки. За словами артиста, вони намагалися владнати цю кризу, проте не вдалося.

"Вона людина молода. У неї все життя попереду. Так буває в житті дорослих людей. Все ж таки при всьому бажанні знайти спільну мову вона не знайшлася. Буває, нічого страшного", - поділився Сеітаблаєв у коментарі програмі "Ранок у великому місті".

Ахтем Сеітаблаєв

Також режисер повідомив, що його ексдружина з їхньою донькою Софіє повернулися з еміграції до України. Ахтем зізнається, що зараз не часто спілкується з дівчинкою, проте у майбутньому планує відновити зв'язок.

"Так, наскільки я знаю, сьогодні вони тут. Не впевнений, що саме на Одеському міжнародному кінофестивалі, але те, що вони в місті, так. На жаль, останнім часом не так багато (спілкуємося – прим. ред.). Майже зовсім. Але дуже мрію, що ми поновимо спілкування з донькою. Тому, що я люблю її", - зазначив режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою Софіє

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва також заговорила про особисте життя. Артистка зізналася, чи вільне її серце після розлучення з Меладзе.

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