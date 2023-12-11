Ахтем Сеітаблаєв розповів про молодшу на 20 років наречену і пригадав, як знайомив її з донькою

Сьогодні, 11 грудня, відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв святкує день народження. Знаменитості виповнюється 51 рік.

З нагоди свята режисер дав інтерв'ю "ЖВЛ", де розповів про молоду наречену та трьох дітей. Зокрема, цьогоріч Сеітаблаєв освідчився коханій Мар'яні Боцвинюк. Обраниця молодша за режисера на 20 років. Свого часу жінка працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі і саме завдяки її старанням вдалося повернути додому кількох українців. Їхні стосунки Ахтем ретельно приховував, але після заручин став всюди показуватися разом із коханою.

Ахтем Сеітаблаєв із нареченою

"Ну, напевно, в першу чергу, моє бажання відчувати себе людиною, яка перебуває поруч або поруч, з якою є точно не секретар, до якої ти маєш і відчуття", - розповідає про Мар'яну Ахтем.

До речі, режисер вже встиг познайомити старшу доньку Назли зі своєю нареченою. Як пояснив актор, це було його рішення. Він переконаний, коли стосунки серйозні, то треба знайомити дітей з обраницею.

Ахтем Сеітаблаєв із донькою Назли / Фото: instagram.com/seitablaiev

"Ставлячи себе на місце будь-якого батька, ти розумієш, що якщо у тебе серйозні наміри, якщо ти дійсно так себе відчуваєш і ви так себе відчуваєте, то це буде вірним і правильним рішенням для того, щоб захистити навіть від вашого ставлення, принаймні зробити крок, який не є складним", - пояснив Сеітаблаєв.

А от як росте молодша донька Сафіє режисер бачить лише в соцмережах. Дівчина разом зі своєю мамою від початку повномасштабної війни живе за кордоном. Режисер сподівається, що їхні стосунки незабаром налагодяться.

Ахтем Сеітаблаєв із донькою Сафіє

"Я вірю в це, сподіваюся. І в цьому випадку, просто виходячи з того факту, що я батько і я доросліший, я маю, першою чергою, багато чого зробити, щоб це побудувалося. Дуже сподіваюсь, що для того, щоб все це відбулося, відбудувалося, потрібно було не так багато часу", - пояснив режисер.

Із сином Селімом Сеітаблаєву поки теж не вдається бачитися, адже він опинився закритим в окупованому Криму. Тим не менш, хлопець навчається. Щоправда, зараз Селім перебуває в академічній відпустці. Також син Сеітаблаєва доглядає за дідусем.

Син Ахтема Сеітаблаєва

"Він навчається. Зараз в академічній відпустці. Допомагає діду. Я пишаюся зі своїми дітьми. Вони набагато мудріші", - додав Ахтем.

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