Ахтем Сеітаблаєв назвав найбільш поширену хибну думку про Крим та кримчан серед українців

Актор також розповів про новий проєкт "Хоробрі серця" на "1+1 Україна", ведучим якого став.
15 березня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця".
Його ведучий, а також відомий актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про головні меседжі нового проєкту, державний культурний простір "Кримський дім", який очолює вже сьомий рік, про те, як реагує на хейт у соцмережах та найближчі плани зняти фільм про війну.
Ахтем Сеітаблаєв розповів, чого чекати глядачеві від нового військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця":
"Вражати людей драматичною або трагедійною складовою під час війни – це не те, на що ми хочемо покладатися у створенні цього проєкту. Наша мета – щоб після перегляду залишалося відчуття того, що ми обов'язково переможемо. Прагнемо, аби кожен епізод показував героїв із життєствердними історіями, навіть якщо, на жаль, ці люди вже загинули", - розповів Сеітаблаєв в інтерв'ю сайту 1+1.
Ахтем Сеітаблаєв вважає, що українське суспільство легко розхитати, і це ще один вишкіл, який ми маємо пройти. Ахтем порадив пригадати, які емоції нас переповнювали, коли звільнили Київщину, Харківщину, Херсон. Не можна впадати в безпідставні завищені очікування, але намагатися тримати в собі позитив.
"Від себе порадив би робити так: почули якусь новину – дайте самому собі трохи часу та не кидайтеся одразу у диспут на теренах соцмереж. Беззмістовними суперечками та негативом ми самі себе заганяємо в нервовий емоційний стан. Потім дивуємося – чого ж всі такі втомлені? Надзвичайно важливо зберігати холодний розум ще й через те, що нас оточує велика кількість ворожого ІПСО.
Насправді ця небайдужість до абсолютно кожного аспекту нашого життя свідчить про те, наскільки сильний та усвідомлений український народ. Інша справа – знати, коли це невдоволення дійсно необхідне".
Ахтем Сеітаблаєв, як кримський татарин, розповів, яка найбільш поширена хибна думка про Крим та кримчан панує серед українців з материкової частини країни:
"Зі свого досвіду кажу, що до початку повномасштабного вторгнення більшість людей на питання "Що ви знаєте про кримських татар та про Крим?" здебільшого відповідали одне й те саме. Якісь маленькі будинки на самозахоплених землях, вічно чимось незадоволені, пахлава та чебуреки на пляжі, сепаратисти, які постійно плачуть про свою депортацію — оце й все. Розумію, чому це так — я ж сам народився в радянському союзі. Очевидно, наскільки міцно закладається в людині те, що нам розказують у дитинстві. Зараз обізнаності в бік правди стало більше, але ще дуже багато чого потрібно робити. Особливо працювати потрібно над сприйняттям материковими українцями автономного статусу Криму".
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