Ахтем Сеітаблаєв назвав найбільш поширену хибну думку про Крим та кримчан серед українців

15 березня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця".

Його ведучий, а також відомий актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про головні меседжі нового проєкту, державний культурний простір "Кримський дім", який очолює вже сьомий рік, про те, як реагує на хейт у соцмережах та найближчі плани зняти фільм про війну.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, чого чекати глядачеві від нового військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця":

"Вражати людей драматичною або трагедійною складовою під час війни – це не те, на що ми хочемо покладатися у створенні цього проєкту. Наша мета – щоб після перегляду залишалося відчуття того, що ми обов'язково переможемо. Прагнемо, аби кожен епізод показував героїв із життєствердними історіями, навіть якщо, на жаль, ці люди вже загинули", - розповів Сеітаблаєв в інтерв'ю сайту 1+1.

Ахтем Сеітаблаєв, Валетнина Хамайко

Ахтем Сеітаблаєв вважає, що українське суспільство легко розхитати, і це ще один вишкіл, який ми маємо пройти. Ахтем порадив пригадати, які емоції нас переповнювали, коли звільнили Київщину, Харківщину, Херсон. Не можна впадати в безпідставні завищені очікування, але намагатися тримати в собі позитив.

"Від себе порадив би робити так: почули якусь новину – дайте самому собі трохи часу та не кидайтеся одразу у диспут на теренах соцмереж. Беззмістовними суперечками та негативом ми самі себе заганяємо в нервовий емоційний стан. Потім дивуємося – чого ж всі такі втомлені? Надзвичайно важливо зберігати холодний розум ще й через те, що нас оточує велика кількість ворожого ІПСО.

Ахтем Сеїтаблаєв

Насправді ця небайдужість до абсолютно кожного аспекту нашого життя свідчить про те, наскільки сильний та усвідомлений український народ. Інша справа – знати, коли це невдоволення дійсно необхідне".

Ахтем Сеітаблаєв, як кримський татарин, розповів, яка найбільш поширена хибна думка про Крим та кримчан панує серед українців з материкової частини країни:

"Зі свого досвіду кажу, що до початку повномасштабного вторгнення більшість людей на питання "Що ви знаєте про кримських татар та про Крим?" здебільшого відповідали одне й те саме. Якісь маленькі будинки на самозахоплених землях, вічно чимось незадоволені, пахлава та чебуреки на пляжі, сепаратисти, які постійно плачуть про свою депортацію — оце й все. Розумію, чому це так — я ж сам народився в радянському союзі. Очевидно, наскільки міцно закладається в людині те, що нам розказують у дитинстві. Зараз обізнаності в бік правди стало більше, але ще дуже багато чого потрібно робити. Особливо працювати потрібно над сприйняттям материковими українцями автономного статусу Криму".

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