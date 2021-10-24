Ахтем Сеітаблаєв розповів про три весілля доньки та розсекретив, що подарував молодятам

Ахтем Сеітаблаєв розповів про три весілля доньки та розсекретив, що подарував молодятам

Подружжя житиме у Бельгії.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв нещодавно видав заміж свою старшу доньку.

Як розповів знаменитість у програмі "Світське життя", 26-річна Назли та її коханий влаштували три весілля – у Криму, Туреччині та Бельгії.

"Мій зять – кримський татарин, але їхня родина вже майже 30 років мешкає в Бельгії. Було 3 весілля: перше було в Криму, тобто зі сторони нареченої, куди я не зміг потрапити, потім відбулося в Кемері, куди змогли зібратися всі ми, а вже третє відбулося в Бельгії, це було вже зі сторони нареченого", – розповів Сеітаблаєв.

Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / instagram.com/seitablaiev

Ахтем додав, що молодята житимуть у Бельгії, адже там у них є власне житло. Тому з нагоди весілля зірковий батько умеблював квартиру пари.

"Ще не був в гостях, тому що це щойно відбулося, але збираюся", – додав він.

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