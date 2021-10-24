Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ахтем Сеітаблаєв розповів про три весілля доньки та розсекретив, що подарував молодятам

Ахтем Сеітаблаєв розповів про три весілля доньки та розсекретив, що подарував молодятам

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / instagram.com/seitablaiev

Подружжя житиме у Бельгії.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв нещодавно видав заміж свою старшу доньку.

Як розповів знаменитість у програмі "Світське життя", 26-річна Назли та її коханий влаштували три весілля – у Криму, Туреччині та Бельгії.

"Мій зять – кримський татарин, але їхня родина вже майже 30 років мешкає в Бельгії. Було 3 весілля: перше було в Криму, тобто зі сторони нареченої, куди я не зміг потрапити, потім відбулося в Кемері, куди змогли зібратися всі ми, а вже третє відбулося в Бельгії, це було вже зі сторони нареченого", – розповів Сеітаблаєв.

Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / © instagram.com/seitablaiev
Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / instagram.com/seitablaiev

Ахтем додав, що молодята житимуть у Бельгії, адже там у них є власне житло. Тому з нагоди весілля зірковий батько умеблював квартиру пари. 

"Ще не був в гостях, тому що це щойно відбулося, але збираюся", – додав він.

Читайте також:

Наступна публікація