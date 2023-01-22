Ахтем Сеітаблаєв розсекретив ім'я онуки та зізнався, чим займається на фронті

Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно став дідусем, розповів про свою онуку.

У "Сніданку з 1+1" знаменитість зізнався, що йому незвично перебувати у ролі дідуся. Однак для нього народження онуки було дуже емоційною подією.

Ахтем зізнався, що поки дівчинку він бачив лише на фото, та вже може зі впевненістю сказати, що вона схожа на його доньку Назли. Не став Сеітаблаєв приховувати ім'я онуки. Дівчинку назвали Аріаною.

Ахтем Сеітаблаєв став дідусем

Режисер також розповів, чим займається на фронті. Зокрема, Ахтем на початку повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони. Спочатку знаменитість був пресофіцером 206 батальйону ТрО. Згодом службові обов'язки Сеітаблаєва змінилися.

"Я потім був призначений тимчасово виконуючий обов'язки пресофіцера 241 бригади, до складу якої я входив. Зараз проходжу службу у службі зв'язків з громадськістю при штабі командування ТрО Збройних сил України. Я керівник декількох знімальних груп, які зараз займаються тим, що знімають документальний серіал про всі сили ТрО. І разом з тим ми зараз підписали меморандум з канадським продюсером і зараз перебуваємо у підготовчому періоді до художнього фільму, де безпосередню участь будуть брати бійці ТрО", - поділився режисер.

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