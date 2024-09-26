Ахтем Сеітаблаєв розсекретив свою військову зарплату і зізнався, ким та де служить в ЗСУ

Також режисер розкрив, скільки заробляє на місяць та що йому приносить дохід.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ.

Знаменитість вже півтора року проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, режисер їздить Україною, в тому числі й на передову, та документує все, що пов'язано з війною, займається освітніми програмами, аналітикою і створює художні фільми. Все задокументоване Сеітаблаєв показує в Україні, а також за кордоном.

"Я останні півтора року проходжу службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Я художній керівник такого підрозділу "ТрО медіа", це неофіційна назва саме структури управління комунікації. Ми доволі багато їздимо скрізь, в тому числі лінією зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном, всередині країни. Це документалістика, освітні програми, аналітика і художні фільми", - розповів режисер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото: скриншот з відео

Як військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв отримує зарплату – це 21 тисяча гривень. Утім, режисер має інші джерела доходу. Він викладає, знімає проєкти та дає консультації. На місяць режисер заробляє від 35-50 тисяч гривень, на які й живе.

"Зароблю з того, що знімаю, викладаю і консультую. Зарплата викладача – 12-15 тисяч гривень, гонорари за знімання більші. На місяць в середньому заробляю від 35-50 тисяч гривень. Стільки ж і витрачаю, відкласти не вдається", - розповів режисер.

Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв назвав причину розлучення з другою дружиною. Також режисер зізнався, чому не спілкується з молодшою донькою.

Читайте також: