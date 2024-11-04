Ахтем Сеітаблаєв відповів, чи можуть його сина, який живе в Криму, мобілізувати до армії РФ

Режисер також висловив свою думку, яким єдиним способом можна деокупувати півострів.

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відповів, чи можуть його сина, який живе в окупованому Криму, мобілізувати до армії РФ.

Селім залишився жити на півострові. Окрім того, юнакові довелося отримати російський паспорт. Сеітаблаєв говорить, що є така можливість, що Росія його мобілізує. Утім, режисер додав, що в Селіма є план, як діяти у разі виникнення такої ситуації.

"На жаль, така можливість існує, але я знаю свого сина. І я знаю, як він вчинить", - прокоментував режисер в інтерв'ю "Апострофу".

Ахтем Сеітаблаєв / Фото: instagram.com/seitablaiev

Утім, до конкретики Сеітаблаєв вдаватися не став у цілях безпеки сина: "Ви хочете, щоб це прочитали оті, хто в Криму? Це не смішно".

Також режисер розкрив свою думку, якою бачить деокупацію Криму. Актор переконаний, що це можливо лише військовим шляхом.

"Так воно так і буде. Тільки політичним шляхом не вийде", - наголосив режисер.

Нагадаємо, в окупованому Криму в Ахтема Сеітаблаєва залишався й батько. Нещодавно актор повідомив, що, на жаль, його рідної людини не стало в серпні минулого року.

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