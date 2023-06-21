Ахтем Сеітаблаєв вперше з'явився з новою дівчиною на допрем'єрному показі "Рашизм. Історія хвороби"

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше вийшов на публіку зі своєю новою обраницею на ім'я Мар'яна.

Знаменитість разом із дівчиною відвідав допрем'єрний показ нового історичного розслідування продюсера Акіма Галімова "Рашизм. Історія хвороби". Захід відбувся 20 червня в Києві.

Ахтем Сеітаблаєв із новою обраницею / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Загалом, "Рашизм. Історія хвороби" - це фільм, який допоможе глядачам подивитися на росіян через призму історичних фактів і подій, які зрештою виростили у них ненависть до всього світу, відчуття псевдовеличі та позбавило їх можливості аналізувати все, що відбувається навколо.

Допрем'єрний показ фільму "Рашизм. Історія хвороби" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Вважаю, що нам важливо розібратися, що коїться в головах у росіян. Ми повинні бути реалістами - їх 140 мільйонів, і після нашої перемоги вони нікуди не зникнуть. Вони продовжуватимуть там жити, за нашим кордоном, тому українці найбільше зацікавлені у трансформації російського суспільства, з яким ми зможемо співіснувати в довгостроковій перспективі", - прокоментував продюсер проєкту Акім Галімов.

Допрем'єрний показ фільму "Рашизм. Історія хвороби" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ідея фільму "Рашизм. Історія хвороби" виникла після того, як стало відомо про звірства росіян в Україні. Команда продюсера протягом дев'яти місяців займалася розслідуванням та розбиралася у причинах і наслідках, які перетворили росіян на націю катів. Загалом, над картиною працювали як українські, так і міжнародні експерти.

Допрем'єрний показ фільму "Рашизм. Історія хвороби" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Показ фільму відбудеться вже 23 червня о 21:40 на каналі "1+1 Україна".

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