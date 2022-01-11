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Ахтем Сеітаблаєв захопив Мережу рідкісними весільними фото своєї доньки

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Ахтем Сеітаблаєв захопив Мережу рідкісними весільними фото своєї доньки

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / instagram.com/seitablaiev

Назли святкує день народження.

У родині відомого українського режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва свято.

Так, сьогодні, 11 січня, день народження святкує старша донька знаменитості. Назли виповняється 26 років.

Ахтем одним із перших привітав своє донечку зі святом. Так, у своєму Instagram режисер опублікував рідкісні весільні фото та зворушливо звернувся до Назли.

Донька Ахтема Сеітаблаєва / © instagram.com/seitablaiev
Донька Ахтема Сеітаблаєва / instagram.com/seitablaiev

"З днем народження, Нани. Ти вже зовсім доросла, доню. Сумую, обіймаю, люблю! Бажаю вам з Рустемом доброго спільного шляху в повазі, коханні та підтримці", - привітав доньку зі святом Ахтем.

Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / © instagram.com/seitablaiev
Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / instagram.com/seitablaiev

До слова, прихильники режисера також привітали його донечку з днем народження та написали чимало приємних побажань.

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