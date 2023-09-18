Ахтем Сеітаблаєв замилував рідкісними фото зі своєю новою коханою

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв поділився рідкісними світлинами зі своєю новою обраницею.

Щасливі фото з коханою, яку звуть Мар'яна Дмітрієва, режисер поділився на своїй сторінці в Instagram. Сеітаблаєв показав, як проводить час разом з дівчиною у перервах між службою в ЗСУ. Кадри пара залишила без підпису.

Ахтем Сеітаблаєв з дівчиною / Фото: instagram.com/seitablaiev

На усіх фото режисер позував у військовій формі, адже зараз разом з побратимами боронить нашу країну від ворога. Мар'яна ніжно обіймала свого обранця та усміхалася на камеру.

Ахтем Сеітаблаєв з дівчиною / Фото: instagram.com/seitablaiev

Шанувальники щиро пораділи за актора та його дівчину і побажали закоханим щасливих стосунків. Також коментатори зауважили, що Ахтем та Мар'яна мають дуже гарний та щасливий вигляд разом.

Ахтем Сеітаблаєв з дівчиною / Фото: instagram.com/seitablaiev

Нагадаємо, що про свої нові стосунки Ахтем Сеітаблаєв вперше заявив у червні цього року. Режисер разом зі своєю обраницею з'явився на прем'єрі фільму "Рашизм. Історія хвороби". Пара намагається тримати подробиці свого особистого життя в секреті та рідко ділиться спільними фото у соцмережах.

Читайте також: