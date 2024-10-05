Ахтем Сеітаблаєв зізнався, як пережив розрив з нареченою та якою має бути його майбутня кохана

Режисер поділився позитивними змінами в собі.
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв після розриву з молодшою на 20 років нареченою Мар'яною Боцвинюк розповів про внутрішні зміни.
Серце режисера зараз вільне. Знаменитість пояснює, що у статусі холостяка він віднайшов нового себе й зараз почувається чудово наодинці. Тож, у найближчій перспективі не планує шукати кохану, щоб не наражатися на помилки.
"Я зараз перебуваю в таку хорошому стані. Я нарешті знайшов сам себе. Подружнє життя, принаймні зараз, точно не для мене. Не хочу більше потрапляти в таку ситуацію, коли ти помиляєшся. Я переслідую одну ціль, а пані – зовсім іншу. І тому це не сходиться в певний момент і ви не можете бути разом надалі", - зізнався Сеітаблаєв у коментарі шоу "Неймовірна правда про зірок".
Тим не менш, режисер не приховує, що зараз чимало прихильниць проявляє до нього увагу. Ахтем додає, що поруч з собою у майбутньому бачить щиру й чесну споріднену душу.
"Пишуть. Найголовніше, щоб після першого побачення цим людям захотілося зустрітися знову. Щоб було цікаво, довірливо, тепло й чесно", - пояснив режисер.
Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв вперше розповів про смерть батька та за яких обставин це відбулося.
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