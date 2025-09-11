- Дата публікації
Ахтем Сеітаблаєв показав свою трикімнатну квартиру, яку орендує в центрі Києва за 20 тисяч грн
Ахтем Сеітаблаєв винаймає житло неподалік від роботи. Режисер показав, який вигляд має його оселя.
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав, який вигляд має його квартира зсередини.
Знаменитість орендує житло в центрі Києва. Він обрав квартиру, розташовану неподалік від його роботи. Там він почав мешкати незадовго до повномасштабної війни, про що йдеться на проєкті ”По хатах”. Квартира Ахтема Сеітаблаєва трикімнатна. Щомісяця режисер сплачує 20 тисяч гривень.
На вході до квартири одразу ж розташований коридор. Виявляється, актор — прихильник головних уборів. Тож одразу видніється їхня чимала кількість. Серед них є й важливі для Ахтема, зокрема кепка з фільму “Кіборги”.
Далі Сеітаблаєв веде до кухні. Щоправда, там режисер не частий гість. Як зізнається актор, він готує якісь легкі страви або ж просто робить каву. Зазвичай він харчується в закладах або ж замовляє їжу.
Є в Ахтема Сеітаблаєва просторий балкон. Знаменитість зізнався, що йому він одразу ж сподобався.
Актор також показав гостьову кімнату. До речі, там є проєктор, де режисер залюбки дивиться фільми чи серіали. Пристрій сконструювали його студенти.
У спальні Ахтема Сеітаблаєва є чимале ліжко. Шафа оздоблена голубами. До речі, це неабияк символічно, адже тато режисера розводив цих птахів. Також зі спальні актора відкривається просто неймовірний вид на Київ. Звісно ж, кімната прикрашена сімейними світлинами знаменитості.
Є в актора й гардеробна. До речі, там Сеітаблаєв зібрав колекцію шевронів та різноманітних нагород.
Завершився огляд квартири режисера просторою ванною кімнатою.
