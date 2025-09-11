Ахтем Сеітаблаєв показав свою трикімнатну квартиру, яку орендує в центрі Києва за 20 тисяч грн

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

Реклама

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав, який вигляд має його квартира зсередини.

Знаменитість орендує житло в центрі Києва. Він обрав квартиру, розташовану неподалік від його роботи. Там він почав мешкати незадовго до повномасштабної війни, про що йдеться на проєкті ”По хатах”. Квартира Ахтема Сеітаблаєва трикімнатна. Щомісяця режисер сплачує 20 тисяч гривень.

На вході до квартири одразу ж розташований коридор. Виявляється, актор — прихильник головних уборів. Тож одразу видніється їхня чимала кількість. Серед них є й важливі для Ахтема, зокрема кепка з фільму “Кіборги”.

Реклама

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Далі Сеітаблаєв веде до кухні. Щоправда, там режисер не частий гість. Як зізнається актор, він готує якісь легкі страви або ж просто робить каву. Зазвичай він харчується в закладах або ж замовляє їжу.

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Є в Ахтема Сеітаблаєва просторий балкон. Знаменитість зізнався, що йому він одразу ж сподобався.

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Актор також показав гостьову кімнату. До речі, там є проєктор, де режисер залюбки дивиться фільми чи серіали. Пристрій сконструювали його студенти.

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

У спальні Ахтема Сеітаблаєва є чимале ліжко. Шафа оздоблена голубами. До речі, це неабияк символічно, адже тато режисера розводив цих птахів. Також зі спальні актора відкривається просто неймовірний вид на Київ. Звісно ж, кімната прикрашена сімейними світлинами знаменитості.

Реклама

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Є в актора й гардеробна. До речі, там Сеітаблаєв зібрав колекцію шевронів та різноманітних нагород.

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Завершився огляд квартири режисера просторою ванною кімнатою.

Квартира Ахтема Сеітаблаєва / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової показала свою квартиру в США. Блогерка Маша живе там разом з чоловіком-іноземцем.