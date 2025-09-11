- Дата публікації
-
Ахтем Сеітаблаєв помирився з донькою від ексдружини, з якою не спілкувався: "Надзвичайно їй вдячний"
Ахтем Сеітаблаєв розповів про налагодження стосунків із донькою. Режисер розкрив, як йому це вдалося.
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв помирився з донькою від колишньої дружини Іванни Дадюри.
У знаменитості були доволі напружені стосунки з Сафіє. Ба більше, вони навіть не спілкувалися, хоча режисер і робив спроби. Та наразі ж ситуація змінилася. На проєкті "По хатах" Ахтем Сеітаблаєв говорить, що його стосунки з донькою налагодилися. Саме Сафіє зробила крок на зустріч батькові, за що він неабияк їй вдячний.
"Це, першою чергою, зробила вона сама. Ми зустрілися нещодавно, я їй надзвичайно вдячний, і долі. У мене дуже розумні діти", - розповів режисер.
Наразі молодша донька Ахтема Сеітаблаєва проживає у Відні, де навчається у школі. Освіту Сафіє планує здобувати теж там. Хоч із професією ще не визначилася, однак режисер запевняє, що це буде не акторство.
"Вона у Відні. Навчається в школі, через декілька років закінчує. Ми розмовляли, вона планує вступати до вишу у Відні. Вона ще розмірковує, але не на акторку. Я впливти не буду", - додав режисер.
Зазначимо, в Ахтема Сеітаблаєва є троє дітей. Від першого шлюбу режисер виховує сина та доньку. Іванна Дядюра, з якою він одружився 2013 року, народила йому Сафіє. Із другою дружиною актор оголосив про розлучення у жовтні 2021-го.
Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв показав зсередини свою квартиру в центрі Києва. Режисер орендує житло за 20 тисяч гривень.