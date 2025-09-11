ТСН у соціальних мережах

Ахтем Сеітаблаєв помирився з донькою від ексдружини, з якою не спілкувався: "Надзвичайно їй вдячний"

Ахтем Сеітаблаєв розповів про налагодження стосунків із донькою. Режисер розкрив, як йому це вдалося.

Валерія Сулима
Ахтем Сеітаблаєв із молодшою донькою

Ахтем Сеітаблаєв із молодшою донькою

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв помирився з донькою від колишньої дружини Іванни Дадюри.

У знаменитості були доволі напружені стосунки з Сафіє. Ба більше, вони навіть не спілкувалися, хоча режисер і робив спроби. Та наразі ж ситуація змінилася. На проєкті "По хатах" Ахтем Сеітаблаєв говорить, що його стосунки з донькою налагодилися. Саме Сафіє зробила крок на зустріч батькові, за що він неабияк їй вдячний.

"Це, першою чергою, зробила вона сама. Ми зустрілися нещодавно, я їй надзвичайно вдячний, і долі. У мене дуже розумні діти", - розповів режисер.

Ахтем Сеітаблаєв із дітьми / © скриншот з відео

Ахтем Сеітаблаєв із дітьми / © скриншот з відео

Наразі молодша донька Ахтема Сеітаблаєва проживає у Відні, де навчається у школі. Освіту Сафіє планує здобувати теж там. Хоч із професією ще не визначилася, однак режисер запевняє, що це буде не акторство.

"Вона у Відні. Навчається в школі, через декілька років закінчує. Ми розмовляли, вона планує вступати до вишу у Відні. Вона ще розмірковує, але не на акторку. Я впливти не буду", - додав режисер.

Зазначимо, в Ахтема Сеітаблаєва є троє дітей. Від першого шлюбу режисер виховує сина та доньку. Іванна Дядюра, з якою він одружився 2013 року, народила йому Сафіє. Із другою дружиною актор оголосив про розлучення у жовтні 2021-го.

Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв показав зсередини свою квартиру в центрі Києва. Режисер орендує житло за 20 тисяч гривень.

