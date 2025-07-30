Ахтем Сеітаблаєв розповів про напружені стосунки з молодшою донькою і чим його обурила ексдружина

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про напружені стосунки з молодшою донькою та зізнався, чим під час війни його обурила колишня дружина Іванна Дядюра.

Сеітаблаєв та Дядюра перебували у шлюбі досить тривалий час, але 2021 року режисер оголосив про їхнє розлучення. Тим не менш, колишнє подружжя об'єднує спільна донька. Щоправда, режисер не спілкується з 15-річною Сафіє. В інтерв'ю Аліні Доротюк Сеітаблаєв зізнається, що забезпечує всіх дітей фінансово. Із Сафіє режисер намагався знайти спільну мову та писав їй у соцмережах, але дівчина не відповідає. Тож, про життя молодшої доньки режисер практично нічого не знає, за винятком того, що бачить у Мережі.

"Я свої батьківські обов'язки виконую сумлінно. Мої діти, навіть які не зі мною, вони мають те, що має мати для нормального життя людина: дах над головою, ресурс, який дозволяє навчатися, і так далі. Із молодшою донькою поки не вдалося налагодити стосунків, на жаль. Бачив фото, вона така гарна і так виросла. Судячи з фото, вона зараз у Британії, в Оксфорді. Торік я їй написав, вона не відповіла", - зізнався режисер.

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Ахтем Сеітаблаєв із молодшою донькою

Аліна Доротюк припустила, що налагодження стосунків із колишньою дружиною може допомогти відновити спілкування з донькою. Сеітаблаєв визнав, що йому є за що просити вибачення в Іванни Дядюри. Однак і колишня дружина теж обурила режисера. Річ у тім, що з початком повномасштабної війни знаменитість долучився до війська. Режисера обурило, що за цей час єдине, чим цікавилася його колишня дружина, так це тим, коли він перекаже гроші.

"Перед Іванною є за що попросити вибачення. Все ж таки мені здається, що в нас би краще відбулося спілкування, якби за три роки повномасштабної війни моя колишня дружина хоча б раз запитала, а чи взагалі я живий. Гроші вони отримують стабільно. Єдине запитання, яке я за три роки почув, це коли будуть гроші, знаючи, що я у війську", - зазначив режисер.

Також Ахтем Сеітаблаєв наголосив, що якщо йому й потрібно в когось просити вибачення, так це лише в дітей. Що ж стосується колишніх дружин, то знаменитість переконаний, що не повинен цього робити. За словами режисера, у стосунках він не лише брав, й багато чого давав взамін.

Ахтем Сеітаблаєв із колишньою дружиною / © скриншот з відео

"Мені б не хотілося вдаватися у подробиці, давайте завершимо на тому, що здебільшого я винен. Але мені здається, що я не лише беру, а й багато чого даю. Ми багато чого зробили разом. Вона була продюсеркою, але я був режисером. Чи могли б відбутися "Кіборги", "Чужа молитва", "Хайтарма" одне без одного? Не знаю, може, й ні. Але у створенні цих стрічок я був режисером. Не того, кого ведуть, а той, хто веде за собою. Якщо я перед кимось і винен, це перед своїми дітьми. Дуже сподіваюся, що у нас із Сафіє врешті-решт налагодяться взаємовідносини. Але я точно не мушу вибачатися перед своїми дружинами", - підсумував режисер.

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Зазначимо, Ахтем Сеітаблаєв у жовтні 2021 року оголосив про розлучення з Іванною Дядюрою, з якою перебував у шлюбі від 2013-го. Причиною розриву стали почуття режисера до іншої жінки. У колишнього подружжя є спільна донька Сафіє, з якою Сеітаблаєв не спілкується. Також режисер має двох дітей від першого шлюбу.

До речі, 2023 року Ахтем Сеітаблаєв став дідусем. Його старша доньку народила йому онуку. Нещодавно режисер висловився про їхнє спілкування та рідкісні зустрічі.