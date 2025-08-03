Ахтем Сеітаблаєв відповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму: "Боюся за нього"

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відповів, чому його син не виїжджає з окупованого Росією Криму.

У знаменитості чимало рідних залишилося жити на півострові. Зокрема, там перебуває й його син Селім. Журналістка Аліна Доротюк поцікавилася, чому він не покидає окупований Крим, а залишається там жити. Ахтем Сеітаблаєв говорить, що для його родини це дійсно складне питання. Селім нині доглядає за стареньким дідом, а режисер неабияк пишається сином. Проте все одно в Сеітаблаєва є хвилювання щодо свого спадкоємця.

"Мій син там доглядає за своїм дідом, якому дуже багато років, і він живе разом з ним. Я пишаюся своїм сином, він у мене з чітким уявленням про те, хто він, що він. І, звичайно, я боюся за нього", - пояснив режисер.

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Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

Також Ахтем Сеітаблаєв прокоментував звільнення Криму від Росії. Режисер переконаний, що це обов'язково станеться. За його словами, історично таке вже траплялося, й півострів все одно звільнювався від окупантів. Тож, знаменитість переконаний, що й цього разу так станеться. Натомість всі зрадники відповідатимуть перед законом.

"Нагадаю історію, вони погано її знають. Ми завжди повертаємося. І я не заздрю тим, хто зараз толерує або перебуває в плідній колаборації з окупантами. Ніхто не уникне! По закону, жодного беззаконня. Коли ми повернемося, ми знайдемо всіх. Кожен отримає те, що має отримати згідно з чинним законодавством України", - прокоментував режисер.

Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв розповідав про напружені стосунки з молодшою донькою. Режисер пояснював, чому не спілкується з нею.