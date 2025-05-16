Ахтем Сеітаблаєв висловився про свою онуку та в яких стосунках з дітьми: "Офіційно дід"

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв висловився про своє батьківство.

Зірка відверто заявив, що не вважає себе зразковим батьком через те, що доволі мало приділяв часу дітям у дитинстві. Однак запевняє, що коли випадала така нагода, він своїм прикладом закладав їм базові цінності. Це й дозволило, на думку Ахтема, зараз пишатися своїми нащадками.

“Навряд чи я є прикладом того батька. Бо, на жаль, коли вони були маленькі, я робив свої перші кроки в кар'єрі. Не так багато проводив з ними часу, але коли ми були разом, намагався своїми вчинками, поведінкою та цінностями (давати приклад — прим. ред.). Можу сказати, що пишаюся своїми дітьми. Ми поєднуємо такі речі, як батьківство і дружба. Я завжди намагався бути другом для дітей, і у нас дуже круті стосунки”, — поділився режисер у коментарі “Люкс ФМ”.

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Ахтем Сеітаблаєв з молодшою донькою

Крім того, Сеітаблаєв розповів про маленьку онуку Аріану, яку 2023 року народила його донька Назли. За словами режисера, їхні зустрічі доволі рідкісні через відстані, проте вони підтримують зв'язок.

“Не так багато часу (спілкуємося зі старшою донькою — прим. ред.). Я вже офіційно дід, тому у неї багато часу займає моя прекрасна онука, її донька. Але намагаємося. Бачив онуку двічі, коли були кінопокази в закордонних турах, то мав змогу заїжджати”, — пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова показалася з двома дітьми у вишиванках і здивувала фото з чоловіком на тлі чуток про їхнє розлучення.