Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Активіст Сергій Стерненко заручився із загадковою обраницею та вперше показав її на фото

Активіст Сергій Стерненко заручився із загадковою обраницею та вперше показав її на фото

Сергій Стерненко / Фото: instagram.com/s_sternenko

Блогер повідомив фанам радісну звістку.

Український активіст Сергій Стерненко повідомив про зміни в особистому житті.

Так, сьогодні, 30 листопада, Стерненко в Instagram повідомив про заручини. Активіст вперше за тривалий час показав свою обраницю. На зображенні щасливі закохані позують на тлі собору. У публікації Сергій ніжно звернувся до нареченої зі словами вдячності та висловив свої щирі почуття.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - замилував Сергій.

Сергій Стерненко з нареченою / © instagram.com/s_sternenko
Сергій Стерненко з нареченою / Фото: instagram.com/s_sternenko

Зазначимо, своє особисте життя Сергій Стерненко тримає за сімома замками. Утім раніше у Мережі все ж з'являлася інформація про обраницю активіста – Наталію Усатенко. Про дівчину відомо, що вона працювала в пресслужбі Уляни Супрун. Нині ж її соцмережі є приватними.

Попри таку непублічність стосунків, 2019 року Сергій розповідав, що познайомився з Наталією під час одного з судових засідань в Одесі у справі росіян і колаборантів, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі. Пара спочатку жила в Одесі, але згодом переїхала до столиці України.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова також розсекретила свого коханого, з яким разом вже близько чотирьох років. Зірка зробила неоднозначну заяву про їхній роман.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація