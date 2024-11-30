Активіст Сергій Стерненко заручився із загадковою обраницею та вперше показав її на фото

Український активіст Сергій Стерненко повідомив про зміни в особистому житті.

Так, сьогодні, 30 листопада, Стерненко в Instagram повідомив про заручини. Активіст вперше за тривалий час показав свою обраницю. На зображенні щасливі закохані позують на тлі собору. У публікації Сергій ніжно звернувся до нареченої зі словами вдячності та висловив свої щирі почуття.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - замилував Сергій.

Сергій Стерненко з нареченою / Фото: instagram.com/s_sternenko

Зазначимо, своє особисте життя Сергій Стерненко тримає за сімома замками. Утім раніше у Мережі все ж з'являлася інформація про обраницю активіста – Наталію Усатенко. Про дівчину відомо, що вона працювала в пресслужбі Уляни Супрун. Нині ж її соцмережі є приватними.

Попри таку непублічність стосунків, 2019 року Сергій розповідав, що познайомився з Наталією під час одного з судових засідань в Одесі у справі росіян і колаборантів, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі. Пара спочатку жила в Одесі, але згодом переїхала до столиці України.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова також розсекретила свого коханого, з яким разом вже близько чотирьох років. Зірка зробила неоднозначну заяву про їхній роман.

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