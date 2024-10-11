Активіст Стерненко поглузував із запроданки Ані Лорак і подякував їй за "допомогу й довіру" ЗСУ

Українці в оригінальний спосіб мстяться путіністам.
Співачка-зрадниця Ані Лорак знову опинилася на місці посміховиська через свою проросійську позицію.
Допоки "голубка миру" відкрито підтримує геноцид українців, український активіст Сергій Стерненко вирішив ще більше насолити співачці й звести її кар'єру в РФ нанівець.
Річ у тім, що путіністка вже давно перебуває під пильним контролем російських органів. Все через те, що свого часу її запідозрили у таємній фінансовій допомозі українському війську. Проте після нещодавньої перевірки залякана Лорак навіть робила публічне зізнання у прихильності "простим людям в Росії".
Проте таке відбілювання своєї репутації, схоже, знову не допоможе Ані Лорак. Бо активіст Сергій Стерненко знову перериває спокійне життя співачки у Венеції й підливає олії у вогонь. Так, під одним з останніх дописів кремлівської маріонетки українець подякував за нібито донати на українську армію. Тим самим натякнув державним органам РФ, щоб вони ще ретельніше пригледілися до своєї фанатки. Блогера у його задумі підтримали й інші українці своїми коментарями та вподобайками.
"Дякуємо за допомогу і довіру! Буде використано з максимальною користю!", - з іронією написав Сергій Стерненко.
Нагадаємо, нещодавно актор Стівен Сігал зробив цинічну заяву про готовність воювати на боці окупантів і навіть звернувся до путіна.
Читайте також:
- Екснаречена Кличка Панеттьєрі вперше вийшла на зв'язок після чуток про її примусову госпіталізацію
- Євген Кот замилував фото з крихітною донечкою та розповів про її характер: "Ми приємно шоковані"
- Іраклі Макацарія вдруге стане батьком і показав фото з 22-річною вагітною дружиною