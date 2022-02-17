Активіст Стерненко показав, як Alina Pash летіла з Москви до Криму 2015 року

У розпорядженні активіста опинилися маршрути поїздок артистки за 2015-2016 рік.

Український активіст Сергій Стерненко, той самий, який раніше звернувся до мовника із заявою, що довідка Alina Pash про те, що вона 2015 року їхала до Криму з території України – підробка, має ще одні докази.

Так у своєму Telegram-каналі Стерненко оприлюднив усі закордонні маршрути Паш за 2015-2016 рік. З власних джерел активіст встановив, що 11.08.2015 Аліна Паш з Києва вилетіла у Москву. 12.08.2015 з Москви Паш прилетіла до окупованого Криму. 14.08.2015 з Домодєдово прилетіла до Києва.

Як ми повідомляли раніше, історія з тим, чи дійсно Паш порушувала закон і летіла через Москву у Крим, або ж відвідувала окупований півострів через територію України, вийшла заплутаною.

Довідка про те, що Паш в'їжджала до Криму з боку України – виявилася фейковою. І її, за словами Паш, "Суспільному" надав член її команди, бо у той час вона хворіла і не могла отримати її особисто.

Потім співачка самостійно звернулася до Держприкордонслужби з запитом надати їй довідку. Однак дані про перетинання кордону/адмін. межі з Кримом прикордонники зберігають п'ять років. Оскільки візит Паш у Крим був 2015-го, цей термін давно минув.

"Не варто думати, що ти найрозумніша, і що Photoshop тобі допоможе. Українці не ідіоти, а правда завжди виходить на поверхню", - резюмував своє повідомлення Стерненко.

Хто ж тепер представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" організатори нацвідбору мають вирішити 18 лютого.

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