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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
191
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1 хв

Актор Андрій Ісаєнко після влучання дрону РФ в його будинок зізнався, як допомагає мешканцям

Зірка серіалів вперше вийшов на зв'язок після трагедії.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко

Український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко вперше після влучання ворожого дрону в його будинок у Києві прокоментував трагедію.

За словами Андрія, зараз зруйнована окупантами будівля залишилася без газу. Тим не менш, жителям надається необхідна допомога. Зокрема, актор також не зміг стояти осторонь та одразу в день трагедії відкрив збір. Тож говорить, що за можливості також регулярно донатить і вірить у краще.

Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко

"Збір не закривався, тому якщо є можливість, то донатиму. Все добре: збір відбувається, люди купують продуктові набори, все купують, газу немає в домі, але все буде добре", - розповів Ісаєнко в коментарі "ЖВЛ представляє" на допрем'єрному показі фільму "раша гудбай" від Студії "Квартал 95".

Зазначимо, у ніч проти 23 березня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, було випущено 147 ворожих дронів. Один з "Шахедів" потрапив у будинок актор. На щастя, це був сусідній під'їзд, тому його родина дивом вціліла. Утім, всі вони пережили сильний стрес.

Нагадаємо, нещодавно відомий музикант з гурту "ДК Енергетик" Яків Марний повідомив, що його мобілізували. Дружина артиста шокувала подробицями й зізналася, що це сталося просто на очах у їхньої доньки.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
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