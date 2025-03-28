Актор Андрій Ісаєнко після влучання дрону РФ в його будинок зізнався, як допомагає мешканцям

Андрій Ісаєнко

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Український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко вперше після влучання ворожого дрону в його будинок у Києві прокоментував трагедію.

За словами Андрія, зараз зруйнована окупантами будівля залишилася без газу. Тим не менш, жителям надається необхідна допомога. Зокрема, актор також не зміг стояти осторонь та одразу в день трагедії відкрив збір. Тож говорить, що за можливості також регулярно донатить і вірить у краще.

Андрій Ісаєнко

"Збір не закривався, тому якщо є можливість, то донатиму. Все добре: збір відбувається, люди купують продуктові набори, все купують, газу немає в домі, але все буде добре", - розповів Ісаєнко в коментарі "ЖВЛ представляє" на допрем'єрному показі фільму "раша гудбай" від Студії "Квартал 95".

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Зазначимо, у ніч проти 23 березня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, було випущено 147 ворожих дронів. Один з "Шахедів" потрапив у будинок актор. На щастя, це був сусідній під'їзд, тому його родина дивом вціліла. Утім, всі вони пережили сильний стрес.

Нагадаємо, нещодавно відомий музикант з гурту "ДК Енергетик" Яків Марний повідомив, що його мобілізували. Дружина артиста шокувала подробицями й зізналася, що це сталося просто на очах у їхньої доньки.