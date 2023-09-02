Актор Андрій Ісаєнко разом з п'ятирічною донькою показався на знімальному майданчику нового серіалу

Українського актора Андрія Ісаєнко зовсім скоро глядачі побачать у новому амплуа.

Зірка театру та кіно отримав головну роль у в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" на телеканалі "1+1 Україна". У медичній драмі він грає лікаря-переселенця з Сіверодонецька.

Як виявилося, знімальний майданчик разом з актором ділить і його п'ятирічна донечка Марія, яка у серіалі виконує роль доньки головного героя.

Андрій Ісаєнко з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В ексклюзивному інтерв'ю для рубрики "ЖВЛ представляє", що виходить у "Сніданку з 1+1", Ісаєнко розповів, як донька потрапила у серіал.

"Коли кастингували дочок мого персонажу, Марусю не було з ким залишити, дружина поїхала на роботу, а проби - це куди можна було поїхати і з дитиною. Я взяв її з собою, вона залишилась сама, а я пішов на проби з дітьми. До неї в цей час підійшла шуранерка і запитала, з ким вона прийшла. Маруся якраз по віку підходила на цю роль і без мене поговорила з продюсеркою, після чого без вагань погодилась на свою першу роль", - з посмішкою пригадує день проб Андрій Ісаєнко.

Андрій Ісаєнко з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Спочатку Андрій був спантеличений і трохи здивований, але після розмови з дружиною, режисеркою "Щедрика" Олесею Моргунець-Ісаєнко, вирішив дати донечці спробувати себе на знімальному майданчику.

Виконавець головної ролі у "Жіночому лікарі. Нове життя" ділиться, що спочатку дуже переживав за Марію, побоюючись, що забуватиме про себе у кадрі, бо доведеться контролювати дочку, але маленька акторка розвіяла всі страхи батька вже у перший знімальний день, вдало відігравши сцени.

Чи стане Марія акторкою в майбутньому, ще не знає, але батько зізнається, що підтримає будь-який вибір своєї донечки.

"Мені найбільше сподобалось, коли треба було їсти у зйомках", - сміється Марія Ісаєнко, розповідаючи про свій перший досвід в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Андрій Ісаєнко з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Читайте також: