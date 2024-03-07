Актор Андрієнко розповів, як Цекало втік з Росії та "прокляв ту країну"

Нині шоумен живе у США та будує свою кар'єру в Голлівуді.

Український актор, режисер і гуморист Віктор Андрієнко висловився про позицію російського шоумена Олександра Цекала, який родом з України.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Андрієнко з усмішкою на обличчі розповів, що шоумен повністю оселився в Америці, а "ту країну прокляв". Ба більше, Цекало навіть встиг позбутися всього свого майна. Зазначимо, раніше російські пропагандисти писали, що шоумен продає в РФ нерухомість.

Віктор Андрієнко

"Він поїхав до Америки. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що в нього було", – висловився Андрієнко.

Актор також додав, що Цекало пішов стопами режисера Олександра Роднянського, оселився у США та будує там кар'єру. Зазначимо, що Роднянський засудив російське вторгнення до України.

"Зараз десь у Голлівуді працює, як і Роднянський", – додав Андрієнко.

Олександр Цекало

Нагадаємо, Олександр Цекало – російський шоумен, який родом з України. Багато років він жив і працював у Росії. Останні роки шоумен разом з дружиною перебуває в США, де будує кар'єру. Про війну в Україні, яку вороже розв'язала РФ, Цекало жодного разу публічно не висловився.

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