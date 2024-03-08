Актор Андрієнко шокував, як гурт "ТІК" обманом заманив його перед виборами в агітаційний кліп

Артист пояснив, чому погодився зніматися у відеороботі гурту, яка виявилася агітаційною.
Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко вперше прокоментував свою участь у скандальному кліпі гурту "ТІК" на пісню "Циклони".
Як зізнався артист в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", він погодився зніматися у відеороботі зовсім з іншої причини. Коли йому запропонували зіграти роль у кліпі, то запевнили, що не буде жодної політичної агітації, а навпаки – вони виступатимуть проти всіх кандидатів у президенти. Андрієнко оцінив ідею "ТІК" та погодився взяти участь у зніманнях.
"Мене трішки обдурили. Він зателефонував, сказав, що треба робити кліп. Я запитав, проти кого та за кого колядуємо. Мені відповіли, що проти всіх. Я погодився, бо проти всіх", - прокоментував актор.
Утім, пісня та кліп виявилася не проти всіх кандидатів у президенти. Зокрема, там були натяки на підтримку Петра Порошенка. Тим часом кандидатів Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко колектив висміяв. Коли гурт "ТІК" запрем'єрив пісню, то Андрієнко зрозумів, що його обдурили і він взяв участь в агітаційній роботі.
"Коли воно вийшло…Ну, образилися, значить образилися….", - додав актор.
Зазначимо, скандальна пісня гурту "ТІК" – "Циклони" – та кліп на неї вийшли незадовго до виборів шостого президента, а саме 1 березня 2019 року. Трек виявився агітаційний. Зокрема, у тексті були очевидні натяки на критику кандидатів Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, а от Петра Порошенка – підтримувалося. Особливо було це зрозуміло у таких рядах: "Газ подешевше від тьоті Юлі. / І так 20 років, а в кишені дві дулі", "Владімір також, нині не тренд. / Он у москалів вже є такий президент", "Не знаю, як вам? А як по мені, / В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні".
Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко розповів, як продюсер Олександр Цекало втік із Росії та прокляв країну.
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