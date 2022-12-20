Актор Андрієнко заявив, що "Кролики"-зрадники Данилець та Мойсеєнко перебувають у Києві

За словами Андрієнка, він впевнений, що вони перебувають в Україні.

Відомий український актор-гуморист Віктор Андрієнко прокоментував проросійську поведінку своїх ексколег, учасників знаменитого гумористичного дуету "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка.

За словами Андрієнка, нині вони перебувають в Україні. Їх, буцімто, бачила його дружина у Києві на одному з благодійних концертів.

"Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут, я це 100% кажу, бо я знаю. Ба більше, здається, моя жінка побачила їх… Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти, і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець – 100%, що тут, я знаю", - заявив Андрієнко в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко / Фото: УНІАН

Однак проросійські погляди Данильця та Мойсеєнка актор відмовився коментував, за що отримав у коментарях хвилю критики за нечітку позицію.

Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни дует гумористів розповідав на пропагандистських каналах РФ про "братські народи", критикував президента Володимира Зеленського та скаржився на цькування в Україні.

Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко / Фото: УНІАН

Данилець та Мойсеєнко підтримували окупацію Криму та неодноразово туди їздили після 2014 року. Гумористи брали участь у пропагандистський програмах та виступали за "Телеміст між Росією та Україною "Треба поговорити", який хотів організувати антиукраїнський канал. Актори 2019 року потрапили до бази сайту "Миротворець".

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