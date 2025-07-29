Актор Бенюк шокував, як окупанти хотіли вбити його разом з іншими в Україні: "Списки були готові"

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

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Народний артист України Богдан Бенюк шокував відвертим зізнанням про секретний кривавий список, які склали росіяни, на початку повномасштабного вторгнення.

За словами актора, 2022 року росіяни разом з провальним планом "захопити Київ за три дні" планували так звану жорстоку розправу з українськими знаменитостями. Богдан стверджує, що такі "розстріляні" списки були підготовані ворогами заздалегідь, а серед імен був і він сам.

"Мало відбутися 2022 року, якщо б росіяни за три дні взяли Київ, і Україна здалася б, як вони планували. Знаю, що "розстрільні" списки тоді вже були готові. І в них було і моє прізвище! Йде мова про відомих українців, які в першу чергу мали бути знищені", — приголомшив Бенюк в інтерв'ю BLIK.ua.

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Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Артист додав, що багато його колег — митців, акторів і телевізійників — також могли опинитися під прицілом окупантів. Бенюк пояснив, що ця інформація наразі є в СБУ. Своєю чергою, зірка продовжує не замовчувати це та час від часу публічно нагадує про цей замисел росіян своїм глядачам на виставах.

"Багато людей творчих були в тих списках. Треба в СБУ піти і подивитися, які списки склали ті москалики. Я навіть у виставі Театру на Подолі про це відверто кажу. Мовляв, що списочки на знищення були готові", — поділився Богдан Бенюк.

Нагадаємо, нещодавно музикант Мар’ян Пирожок з гурту "Пиріг і Батіг", який прославився хітом "Гаї шумлять", вступив до лав ЗСУ і зробив заяву про оборону країни.