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Актор Бенюк шокував, як окупанти хотіли вбити його разом з іншими в Україні: "Списки були готові"
Зірка пригадав, якими були плани росіян на початку великої війни.
Народний артист України Богдан Бенюк шокував відвертим зізнанням про секретний кривавий список, які склали росіяни, на початку повномасштабного вторгнення.
За словами актора, 2022 року росіяни разом з провальним планом "захопити Київ за три дні" планували так звану жорстоку розправу з українськими знаменитостями. Богдан стверджує, що такі "розстріляні" списки були підготовані ворогами заздалегідь, а серед імен був і він сам.
"Мало відбутися 2022 року, якщо б росіяни за три дні взяли Київ, і Україна здалася б, як вони планували. Знаю, що "розстрільні" списки тоді вже були готові. І в них було і моє прізвище! Йде мова про відомих українців, які в першу чергу мали бути знищені", — приголомшив Бенюк в інтерв'ю BLIK.ua.
Артист додав, що багато його колег — митців, акторів і телевізійників — також могли опинитися під прицілом окупантів. Бенюк пояснив, що ця інформація наразі є в СБУ. Своєю чергою, зірка продовжує не замовчувати це та час від часу публічно нагадує про цей замисел росіян своїм глядачам на виставах.
"Багато людей творчих були в тих списках. Треба в СБУ піти і подивитися, які списки склали ті москалики. Я навіть у виставі Театру на Подолі про це відверто кажу. Мовляв, що списочки на знищення були готові", — поділився Богдан Бенюк.
Нагадаємо, нещодавно музикант Мар’ян Пирожок з гурту "Пиріг і Батіг", який прославився хітом "Гаї шумлять", вступив до лав ЗСУ і зробив заяву про оборону країни.