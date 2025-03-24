Актор Богдан Буйлук розійшовся з коханою через півтора року стосунків і назвав причину

Український актор Богдан Буйлук розійшовся з коханою, акторкою Тетяною Зловою, роман з якою розкрив торік навесні.

Стосунки парочки почалися на знімальному майданчику. Актори разом грали в серіалі "Ніхто не ідеальний". Після закінчення одного зі знімальних днів вони пішли прогулятися набережною. В інтерв'ю Аліні Доротюк актор пригадав, що під час цієї прогулянки між ними з Тетяною промайнула іскра.

"Це роман, який почався десь через місяць, чи трішки менше, після початку знімань. Таня на зніманнях поводилась досить скрито, вона працювала. Потім раз ми з нею поговорили, два, і якось після зміни ми пішли прогулятися набережною. Ми з нею говорили, і вона якось так усміхнулася по-дитячому. І я побачив ту дитину, прекрасну, чудову. І в цю дитину я закохався", - зізнався актор.

Тетяна Злова та Богдан Буйлук / Фото: instagram.com/bohdanbuyluk

Утім, Богдан Буйлук приголомшив новиною, що наразі вони з Тетяною не разом. Після півтора року стосунків пара вирішила, що їм краще бути окремо. Актор не став вдаватися у подробиці, лиш додав, що розійшовся з Тетяною на позитивній ноті.

"Ми з Танею були разом півтора року. Це зовсім нещодавно сталося. Ми з повагою, вдячністю, турботою вирішили, що, можливо, краще піти окремо", - зізнався актор.

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil оголосила про розрив із бойфрендом. Артистка поділилася подробицями особистого життя.

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