Актор Богданович розповів про сварку в Києві з відомим росіянином: "Пащеку відкриваєш на українців?"

Український актор Олексій Богданович розповів про конфлікт в Києві з російським актором Володимиром Стєкловим.

Сталося це ще задовго до війни, коли росіяни ще приїжджали до України зніматися в проєктах. Богданович пригадує, що на знімальному майданчику сталися непередбачувані обставини, через що затримувалися знімання. Росіянин не витримав та влаштував істерику. Все б нічого, але Стєклов почав ображати українців та називати їх зневажливими словами. Богданович не витримав та дорікнув росіянину, що взагалі-то йому тут платять, а він ще й сміє щось говорити. Актор пригадує, що тоді ледь не дійшло до бійки.

Володимир Стєклов

"Єдиний, з ким мав неприємні стосунки, – це актор Володимир Стєклов. Ми з ним якось разом знімалися під Києвом. І я вже не пам'ятаю, з приводу чого він розійшовся – знімання затримувалися чи ще щось таке. Почав голосно обурюватися: "Ці х*хли…". А я не витримав, хоча він значно старший за мене. Ми зчепилися. "Ти, к*ц*пура, тут гроші заробляєш, – кричав. – І ти ще пащеку свою відкриваєш на українців?". Ледве до бійки не дійшло", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Олексій Богданович говорить, що росіяни зневажливо ставилися до українців. Однак, решту націй це теж не оминало. За словами актора, росіяни вважали лише себе "титулованими", хоча насправді це далеко не так, і війна в Україні це вкотре продемонструвала.

Олексій Богданович

"Зневажливе ставлення до інших народів, не тільки до українців, – це в них такий пунктик. Вони – титульна нація. Решта – непотріб або виродки. Хоча навпаки, виродки – це вони. Відтоді, як сталася анексія Криму, я до Росії – ні ногою. В кодло до агресора? Ні, дякую. Тим паче, що був відвертий у своїх інтерв'ю і голосно говорив, що це узурпація, захоплення чужої території", - поділився актор.

Зазначимо, Володимир Стєклов – відомий російський актор, який неодноразово знімався у пропагандистських проєктах. Коли почалася війна в Україні – він підтримав ворожі дії країни-агресорки. У січні 2023 року актор опинився під санкціями.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповідала, які пропозиції отримувала від росіян під час війни. Також артистка прокоментувала зніманнями з російськими акторами після 2014 року.

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