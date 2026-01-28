Актор Богдан Юсипчук одружився в США і показав, яким було його весілля

Богдан Юсипчук із дружиною / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Український актор та ведучий Богдан Юсипчук одружився.

Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram. Актор зазначив, що офіційно позбувся зі статусом холостяка. Ведучий символічно повів кохану Вероніку під вінець 11.01.2026. Ба більше, парочка уклала шлюб об 11:11. Час та дату, як зізнається Юсипчук, обирала тоді ще його наречена, а він із нею навіть не сперечався.

Богдан Юсипчук із дружиною / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Весілля закохані зіграли в США, а саме в місті Санта-Барбара, штат Каліфорнія. Свято молодят минуло в одному з готелів, де, як говорить Юсипчук, голлівудські зірки проводять зустрічі, а крупні кіностудії влаштовують знімання.

Богдан Юсипчук із дружиною / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Актор вже й навіть показав кадри з весілля. Кохана знаменитості обрала білу коротку сукню, а образ доповнила вельоном. Тим часом сам Богдан Юсипчук одягнув чорний костюм та сорочку. Святковий день із молодятами розділили їхні близькі та рідні.

Богдан Юсипчук із дружиною / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Зазначимо, Богдан Юсипчук на початку повномасштабної війни перебував в Україні та займався волонтерством. Актор критикував українців, що виїхали за кордон, і при цьому публікують фото з відпочинку. Проте вже наприкінці літа 2022-го позиція артиста почала дивувати. Він виїхав на Балі, де брав участь у конкурсі Man of the year, а після цього дав інтерв'ю російською мовою. Згодом стало зрозуміло, що Богдан Юсипчук вирушив до США, де й оселився.

