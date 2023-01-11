Актор Дмитро Лінартович вперше показався після важкого поранення у бою під Бахмутом

Захисник опублікував фото з потяга для важкопоранених від ЗСУ.

Український актор Дмитро Лінартович, який захищав нашу країну у лавах ЗСУ, вперше опублікував фото після важкого поранення під Бахмутом.

На своїй сторінці у Facebook захисник поділився селфі, зробленим у потягу, яким з фронту везуть важкопоранених українських бійців. На знімку видно, що у Лінартовича серйозно постраждало праве око.Втім, захисник не втрачає сили духу та на знімку навіть усміхається.

"Поїзд для тяжко поранених від ЗСУ. Дякую, лікарям та ЗСУ за турботу! Я весь час у дорозі. Перші спроби усміхнутися. І пам'ятайте, що ми перемагаємо, бо наша українська нація є незламною!" – підписав кадр захисник.

Дмитро Лінартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Нагадаємо, що український актор Дмитро Лінартович був важко поранений у боях за місто Соледар під Бахмутом. Дмитро отримав тяжку контузію та осколкове поранення.

Дмитро Лінартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Дмитро Лінартович – український актор театру, кіно, а також дубляжу, зірка фільмів "Толока" та "Обмін". На початку повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. На передовій знаменитість служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

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