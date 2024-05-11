Актор Довженко зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки і чи має бронь від мобілізації

Український актор В'ячеслав Довженко зізнався, чи піде воювати, якщо отримає повістку, а також висловився про бронь від мобілізації.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист відверто зізнався, що служби на фронті не боїться. Якщо йому прийде повістка, то значить настала і його черга. За словами Довженка, у разі необхідності він вирушить на службу.

В'ячеслав Довженко / Фото: скриншот з відео

"Я не побоююсь. А чого боятися? Ми всі могли боятися, що росіяни нападуть. Цей страх нам щось дав? Вони ж все одно напали. Якщо тебе заберуть на війну, цей страх тобі щось дасть? Якщо прийде до мене черга, значить прийде черга. Що ж тут зробиш", - зізнався актор.

Також В'ячеслав Довженко висловився про бронь в акторів від мобілізації. За його словами, він про це нічого не знає.

В'ячеслав Довженко / Фото: скриншот з відео

"Я про це нічого не знаю. Я взагалі нічого не знаю про броні: хто, де, кого, що. Напевно, хтось, когось, десь бронює", - відповів Довженко.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Довженко висловився про причину розлучення з дружиною після 17 років шлюбу.

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