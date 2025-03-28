Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який раніше називав умову перемоги України у війні, висловився про російськомовних українців.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка виступив категорично проти звучання російської в України. На думку Гнатковського це мова ворогів. Одним з міст, де найчастіше вона лунає, актор називає Київ. Артист заявив, що не може жити та перебувати тривалий час у столиці саме через цю проблему. Він пояснює, що це отруює його, але водночас він не бачить сенсу повчати інших.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Я не можу в Києві довго перебувати. Коли чую це "нарєчіє", воно мені токсичне. Буквально. Це проклята мова. Буквально проклята. Вона смердить. Вона брудна. Це мова ґвалтівників і вбивць. Фізично воно мені некомфортно. Я не можу це зробити. Чи я зможу переконати всіх людей в Україні? Не зможу. Коли людина вміє мислити, її переконувати не треба. Вона сама це розуміє. А коли не вміє мислити, то що б я не сказав, у відповідь мені буде "ти дурак". Жодних розумних аргументів людина не буде сприймати, тільки на емоційному рівні. Мені здається, що моя країна воює за право говорити рідною мовою", - зізнався Олексій.

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