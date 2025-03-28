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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
2 хв

Актор Гнатковський припустив, за якої умови Україна переможе у війні проти РФ: "Точно знаю"

Знаменитість назвав одну важливу складову.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який раніше розсекретив свій заробіток, назвав, в який момент настане перемога України у війні проти Росії.

На думку зірки, окупанти не матимуть жодного шансу загарбати Україну лише в одному випадку. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Гнатковський пояснив, що для цього українці мають пізнати свою цінність, полюбити свою ідентичність і повністю позбутися від російського непотребу, зокрема тієї мови. Він наголошує, що більшість навіть не здогадується, якою насправді є наша Батьківщина.

"Я не знаю, коли закінчиться війна, чесно, не знаю.  Часто до мене підходять і запитують: "Може, ви знаєте артиста, ви когось, може, там знаєте..." Ні, але я точно знаю, коли буде перемога. Перемога в нас буде тоді, коли Україна буде українською: коли ми будемо думати українською, говорити українською, коли ми будемо себе любити, коли ми будемо себе поважати! А для того, щоб себе любити, треба себе пізнати, перш за все. Хтось навіть не здогадується, що в цій безлічі молекул є живе серце, живе джерело, з якого б'є оця Україна. Вона правдива. І коли ми себе пізнаємо і полюбимо себе, нам вже ніхто не скаже, що ми меншовартісні. Ніхто. За це, мені здається, і відбувається вся ця війна", - поділився зірка.

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський

Олексій підкреслює, що повністю всім ворожим потрібно нехтувати й виявляти зневагу. І тоді, за словами актора, запанує перемога України.

"На сім поколінь наша країна має зневажати все, що стосується оцих болотних створінь: все, що стосується їхньої мови, культури, їхніх особин. Тому що вони стільки горя завдали мої країні, моїм людям впродовж віків. Це навіть має бути не ненависть, а зневага, гидування", - наголосив актор.

Нагадаємо, раніше співак Павло Зібров припустив, коли в Україні закінчиться війна. Артист впевнений, що мир настане зовсім скоро.

Дата публікації
Кількість переглядів
602
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