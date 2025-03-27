Олексій Гнатковський

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Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський розкрив свої заробітки під час війни.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнається, що веде виключно творчу діяльність і додатково інших бізнесів не має. Його заробіток складає гра у театрі та приватні замовлення його як ведучого на свята.

Зокрема, за проведення весілля гонорар Олексія може сягати п'яти тис. дол. Водночас актор наголосив, що живе за рахунок частини гонорарів, адже деякий їхній відсоток передає на потреби ЗСУ. Проте на інших умовах він працює з військовими, коли знижує їм вартість своїх послуг.

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Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Ні, я не все віддаю. Є вистави, де я заробляю гонорари. Їх частину віддаю на Збройні сили. Є якісь заходи, які я веду як ведучий, тобто це більший заробіток мій. Просто я заробляю на своє життя, сім'ю своєю професією. Більше нічим іншим я не займаюся. Тобто в мене додаткових джерел доходів немає. Це мій хліб. І тому я з цього так, заробляю, але не десятину віддаю на ЗСУ. Але коли, наприклад, може бути весілля, яке у мене коштує чотири – п'ять тис. доларів, то половину я віддаю звідти на армію. Хоча я дуже рідко насправді це веду і це не є основний мій хліб. Але, наприклад, у мене військовий каже, що хоче, то кажу, що йому вже інакше", - поділився Гнатковський.

Крім того, актор був нагороджений званням заслуженого і народного артиста України. За словами Олексія, це дещо збільшує його зарплату у театрі: "Маю надбавку до зарплати 20 і 40%".

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