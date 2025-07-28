Актор Геннадій Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів України: які його обов'язки

Геннадій Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

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Відомий український актор і телеведучий Геннадій Попенко обійняв посаду речника Міністерства у справах ветеранів України.

Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Відтепер знаменитість відповідатиме за комунікацію від імені міністерства, пояснення державних сервісів для ветеранів, участь у публічних заходах, а також формування мови, якою держава звертається до захисників, захисниць і суспільства в цілому.

"Робота речника — багатозадачна. Це й пояснення нових державних сервісів, і участь у підготовці публічних заходів, і реагування на інформаційні запити. А також підтримка в створенні зрозумілої, доступної комунікації, в якій немає зайвої складності або відстороненості", — йдеться у заяві.

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Своєю чергою, актор прокоментував свою нову посаду доволі лаконічно: "Це не героїчна робота. Але вона необхідна".

Геннадій Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

До слова, Попенко вже має військовий досвід. 2022 року після деокупації Київщини він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Спочатку служив солдатом, виконував завдання з протидії дроновим і ракетним атакам, долучався до розмінування і охорони важливих об’єктів. Згодом проходив службу у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а пізніше — у резервному підрозділі.

На Запорізькому напрямку Геннадій очолив мобільну групу ініціативи "Культурний десант", яка об'єднує військовослужбовців творчих професій для моральної підтримки побратимів. Сам він відповідав також за організаційний аспект роботи.

У листопаді 2024 року Попенко зазнав травми коліна під час тренувань, переніс операцію зі встановлення титанової пластини. У травні 2025 року його офіційно списали зі служби, проте він продовжив працювати для ветеранів. Крім того, артист продовжує з'являтися на телеканалі "2+2", де виходять випуски проєкту "Загублений світ".

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Нагадаємо, нещодавно співак Міша Крупін розповів про службу в ЗСУ та як вона його змінила.