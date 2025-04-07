Актор Гладкий через рік після розриву стосунків закрутив новий роман: "Я закоханий"

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Відомий український актор Володимир Гладкий, який минулого року розійшовся з ексобраницею, вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Так, артист зробив заяву, більше не самотній. Володимир не став розкривати терміну їхніх стосунків, утім зазначив, що одразу відчув свою людину поруч. За словами зірки, його кохана є не публічною. Тому зайвих подробиць він не розголошує.

"Зараз я закоханий і радий, що ця людина з'явилася у моєму житті. Але вона непублічна й не хочу, щоб про неї хтось щось знав. Ми достатньо разом, щоб я зрозумів, що це моя людина. Про кохання говорять пошепки", — розповів Гладкий в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Крім того, знаменитість пригадав свої колишні п'ятирічні стосунки з Джулією. Пара оголосила про розрив минулого року. Дмитро пояснив, що кінець роману настав після від'їзду ексобраниці до Америки на роботу. Проте наголошує, що вони розійшлися на мирній ноті та не тримають зла один на одного.

"Гарні були п'ять років. Як і багато сімей розійшлися під час війни. Ми в хороших стосунках, але не спілкуємося. Вона поїхала до Америки, у неї були пропозиції (по роботі – прим. ред.). Мені здається, ці стосунки зруйнувала байдужість. Коли ти на відстані, то треба щоб був контакт постійний. Але я в жодному разі не жалкую. Це досвід", — зізнався актор.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін після розлучення з Квітковою зробив заяву про нові стосунки.