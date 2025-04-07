Актор Гладкий чесно зізнався, чи готовий піти воювати після вручення йому повістки

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Відомий український актор Володимир Гладкий, який нещодавно шокував повідомленням від скандальної Байрак, висловився про службу в ЗСУ.

Знаменитість переконаний, що війна закінчиться не скоро. Тому не виключає, що всі чоловіки рано чи пізно опиняться на фронті. Тож припускає, що теж служитиме. А поки говорить, що не отримував повісток. Але попри те, зараз Володимир регулярно займається спортом, аби в разі мобілізації бути фізично витривалим. Своєю чергою, актор все ж приносить чимало користі українській армії. Зокрема, задовольняє запити бійців й морально підтримує їх.

"Так. Але повісток мені не приходило, але я вважаю, що кожен пацан має зараз тренувати спину і ноги. Бо бронежилет — це штука, яка вбиває все. Якщо ця війна ще триватиме, а вона не пахне закінченням, ми всі там ще будемо. І це абсолютно різні світи. Для того, щоб зрозуміти той світ, там, де воюють, потрібно хоча б раз поїхати ближче до них, поспілкуватися", — наголосив Гладкий в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Володимир Гладкий з колегою на Донеччині / © instagram.com/vova_gladki

Зірка наголошує, що насправді поїздки на фронт змінили його ставлення до багатьох речей. Тому усім небайдужим радить навідатися до захисників і захисниць, щоб підтримати.

"Ми всі пливемо в одному човні. Я зараз не служу, але я вважаю, потрібно допомагати. І це дуже важливо. Я приїжджаю до хлопців і легше від того, що ти можеш чимось допомогти. ти від них заряджаєшся якоюсь енергією. Просто до них туди приїхати, просто якось підтримати – це для мене дуже важлива штука. І просто усвідомити цінність того, що ти лягаєш у тепле ліжко, приймаєш гарячий душ", — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий розсекретив новий роман. Стосунки зірки почалися через рік після розриву.