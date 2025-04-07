- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 2 хв
Актор Гладкий чесно зізнався, чи готовий піти воювати після вручення йому повістки
Артист висловився про готовність до мобілізації.
Відомий український актор Володимир Гладкий, який нещодавно шокував повідомленням від скандальної Байрак, висловився про службу в ЗСУ.
Знаменитість переконаний, що війна закінчиться не скоро. Тому не виключає, що всі чоловіки рано чи пізно опиняться на фронті. Тож припускає, що теж служитиме. А поки говорить, що не отримував повісток. Але попри те, зараз Володимир регулярно займається спортом, аби в разі мобілізації бути фізично витривалим. Своєю чергою, актор все ж приносить чимало користі українській армії. Зокрема, задовольняє запити бійців й морально підтримує їх.
"Так. Але повісток мені не приходило, але я вважаю, що кожен пацан має зараз тренувати спину і ноги. Бо бронежилет — це штука, яка вбиває все. Якщо ця війна ще триватиме, а вона не пахне закінченням, ми всі там ще будемо. І це абсолютно різні світи. Для того, щоб зрозуміти той світ, там, де воюють, потрібно хоча б раз поїхати ближче до них, поспілкуватися", — наголосив Гладкий в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Зірка наголошує, що насправді поїздки на фронт змінили його ставлення до багатьох речей. Тому усім небайдужим радить навідатися до захисників і захисниць, щоб підтримати.
"Ми всі пливемо в одному човні. Я зараз не служу, але я вважаю, потрібно допомагати. І це дуже важливо. Я приїжджаю до хлопців і легше від того, що ти можеш чимось допомогти. ти від них заряджаєшся якоюсь енергією. Просто до них туди приїхати, просто якось підтримати – це для мене дуже важлива штука. І просто усвідомити цінність того, що ти лягаєш у тепле ліжко, приймаєш гарячий душ", — додав артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий розсекретив новий роман. Стосунки зірки почалися через рік після розриву.