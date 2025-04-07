Актор Гладкий розповів, як Оксана Байрак розлютила його повідомленням про війну: "Я її заблокував"

Оксана Байрак та Володимир Гладкий

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Відомий український актор Володимир Гладкий, який розсекретив новий роман, пригадав, як скандальна режисерка Оксана Байрак розлютила його одним повідомленням.

До повномасштабної війни артист знімався у стрічках Байрак. Актор зізнався, що йому було комфортно працювати з режисеркою. Утім, коли російські військові розпочали повномасштабне вторгнення до України, Байрак здивувала Гладкого своєю позицією.

В інтерв’ю Аліні Доротюк артист розповів, що листувався з режисеркою, коли вивозив людей до кордону з-під Київської області. Скандальна Байрак тоді почала йому писати, що “вона за народ, а винна у всьому влада”. Коли ж Гладкий поставив їй запитання про те, хто обстрілює Харків, та не змогла дати чіткої відповіді. Актора така позиція не влаштовувала, тож він заблокував режисерку.

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Оксана Байрак / © instagram.com/ksanabayrak

“Мені з нею було класно працювати, але має бути позиція. Я пам’ятаю, як у перші дні повномасштабного вторгнення я виводжу людей до кордону, і ми з нею паралельно листувалися в Instagram. Тоді це стало точкою неповернення: або ти з Україною, або йди… Вона мені: “Я з українським народом, я за народ, це все влада“. Я їй кажу: “Давай просте запитання… Хто бомбить зараз Харків?“. Вона щось там почала: “Я Байрак… байрактари“ — я її заблокував. Вона мені, не пам’ятаю, чи то так в повідомленнях написала: “Ти мене заблокував, та як ти смієш?“. Все, до побачення. Для мене цих людей не існує”, — пригадав артист.

Зазначимо, Оксана Байрак зрадила Україну. Режисерка не підтримувала Євромайдан та просувала російську пропаганду про війну на Донбасі. Повномасштабне російське вторгнення та злочини окупантів не вплинули на позицію скандальної режисерки.

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