Актор Гнатковський зізнався, чому відмовився від політики й став зіркою: "Навіть не думав про театр"

Один випадок змінив життя артиста назавжди.

Валерія Гажала
Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Український актор Олексій Гнатковський розповів про те, як кардинально змінювалася його кар’єра.

Так, артист, який нині грає в Івано-Франківському драматичному театрі, зізнався, що ніколи не планував пов’язувати життя з акторством. За першою освітою він — політолог і мріяв про політичну кар’єру, навіть хотів стати президентом.

«Я навіть не думав про театр. Я думав стати президентом! Але річ у тому, що грати президента і бути президентом — це зовсім різні речі», — зазначив актор в інтерв’ю ТСН.ua.

Гнатковський мав кілька варіантів розвитку кар’єри: політика, журналістика або ж інші сфери. Артист на початку шляху навіть знімав репортажі для одного з телеканалів Івано-Франківська протягом року. Та випадок долі зробив своє: друг запросив його попрацювати артистом балету й відтоді він зрозумів, що це його покликання.

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський

«Потрапив до театру випадково. Я у дитинстві танцював народні танці. Друг сказав, що треба пацанів (для підтанцьовки в театрі — прим. ред.). Я прийшов, дивлюся — дівчата красиві. І я думаю: „О!“ Мене помітили режисери, почали давати ролі, і я зрозумів, що мені це цікаво. Я почав вчитися. Пам’ятаю, дістав усі книжки, які тільки міг, у бібліотеці. А потім вступив на акторську майстерність, бо освіта, фах — це важливо», — згадує Гнатковський.

Водночас актор вдячний тому періоду, коли він навчався на політолога. Олексій зізнався, що саме тоді він зустрів свою майбутню дружину, з якою навчалися в одній групі.

Нагадаємо, нещодавно актор Петро Крилов повідомив про призупинення роботи в театрі й показався у військовій формі. Зірка добровольцем пішов захищати Україну замість гри на сцені.

