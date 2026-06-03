Актор серіалу "Як я зустрів вашу маму" поплатився довічним ув'язненням за напад на колишню: 20 ударів ножем

Нік Паскуаль та Еллі Шіхорн

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Американський актор Нік Паскуаль, який з’являвся у серіалі «Як я зустрів вашу маму», отримав суворий вирок у справі про жорстокий напад на свою колишню дівчину, майстриню з гриму Еллі Шіхорн.

Гучна кримінальна історія, яка протягом останнього року перебувала в центрі уваги американських медіа, нарешті дійшла до фіналу в суді. Артиста визнали винним у низці тяжких злочинів після нападу на голлівудську візажистку. Суд дійшов висновку, що його дії були навмисними та становили серйозну загрозу життю жертви, повідомляють у People.

Скриншот з роботи Ніка Паскуаля

Відтак актор проведе за ґратами щонайменше 32 роки або ж залишиться у в’язниці до кінця життя. Окрім цього, його раніше визнали винним у незаконному проникненні до житла та спричиненні тілесних ушкоджень партнерці.

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Нік Паскуаль

Потерпілою у справі стала відома гримерка Еллі Шіхорн, яка працювала над стрічками «Круті дівчата», «Бунтівний місяць» і «Вавилон». Слідство встановило, що у травні 2024 року Паскуаль проник до її будинку в Лос-Анджелесі та завдав жінці понад 20 ножових поранень.

Правоохоронці знайшли постраждалу у критичному стані. Під час розгляду справи також стало відомо, що ще до нападу Шіхорн зверталася по судовий захист через домашнє насильство. Ба більше, актора вже затримували після одного з попередніх інцидентів, однак він вийшов під заставу в 50 тисяч доларів всього за кілька днів до кривавого нападу.

Фото з Facebook Еллі Шіхорн

Під час судового процесу Еллі Шіхорн особисто виступила в залі засідань. На її тілі залишилися помітні шрами, які стали доказом жорстокості нападу. Саме її свідчення стали одними з ключових під час винесення остаточного вироку.

«Я зачинила двері, а він просто почав пробивати в них дірки кулаками і врешті-решт виламав їх. Я просто побігла до ванної кімнати, бо думала, що на тих дверях є ще один замок», — цитата слів Еллі в суді.

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