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Актор Ярошенко, якого Кондратюк звинуватив у втечі за кордон, чесно пояснив свою позицію
Зірка зробив заяву про своє проживання за межами України.
Український актор Дмитро Ярошенко вперше прокоментував нещодавню скандальну заяву Ігоря Кондратюка.
Продюсер нещодавно ділився, що деякий час співпрацював з актором в рамках знімання фільму "В зеніті". Проте, ця стрічка поки що не побачила світ. За словами Кондратюка, цьому посприяла втеча за кордон Ярошенка, який був у головних ролях і займав 80 відсотків екранного часу. Шоумен наголосив, що артист під час повномасштабної війни виїхав з дозволу Мінкульту, але просто не повернувся. Тож проєкт, частину якого було відзнято незадовго до великої війни, призупинився.
Своєю чергою, Дмитро прокоментував звинувачення Ігоря. У коментарі Суспільне Культура актор підтвердив, що дійсно перебуває зараз за межами України. Він говорить, що виїхав за кордон через "важливий міжнародний проєкт", поїздка на який планувалася ще в січні 2022 року. Утім, згодом передумав повертатися на Батьківщину "через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокувальних подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт".
Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також зробив неочікуване зізнання про службу в ЗСУ співака Віталія Козловського.