Актор Ярошенко, якого Кондратюк звинуватив у втечі за кордон, чесно пояснив свою позицію

Ігор Кондратюк, Дмитро Ярошенко

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Український актор Дмитро Ярошенко вперше прокоментував нещодавню скандальну заяву Ігоря Кондратюка.

Продюсер нещодавно ділився, що деякий час співпрацював з актором в рамках знімання фільму "В зеніті". Проте, ця стрічка поки що не побачила світ. За словами Кондратюка, цьому посприяла втеча за кордон Ярошенка, який був у головних ролях і займав 80 відсотків екранного часу. Шоумен наголосив, що артист під час повномасштабної війни виїхав з дозволу Мінкульту, але просто не повернувся. Тож проєкт, частину якого було відзнято незадовго до великої війни, призупинився.

Дмитро Ярошенко / © facebook.com/yaroshenkodi

Своєю чергою, Дмитро прокоментував звинувачення Ігоря. У коментарі Суспільне Культура актор підтвердив, що дійсно перебуває зараз за межами України. Він говорить, що виїхав за кордон через "важливий міжнародний проєкт", поїздка на який планувалася ще в січні 2022 року. Утім, згодом передумав повертатися на Батьківщину "через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокувальних подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт".

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Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також зробив неочікуване зізнання про службу в ЗСУ співака Віталія Козловського.