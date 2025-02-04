Актор Костянтин Октябрський розповів про знищену дроном квартиру і хто з зірок допоміг фінансово

Відомий український актор Костянтин Октябрський, який зіграв головну роль у детективі "Парочка слідчих", розповів про знищену дроном квартиру та хто з зірок допоміг йому фінансово.

"Шахед" поцілив по будинку, де мешкав артист, у жовтні минулого року. Хоч житло й орендоване, однак там були всі речі актора та його родини, тож вони втратили все. Ба більше, влучання ворожого безпілотника сталося тоді, коли в квартирі перебував Октябрський із дружиною та дітьми. На щастя, сини артиста травми не дістали, чого не скажеш про нього та його кохану. У дружини Октябрського була контузія. Сам актор страждає від посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

"Квартира вигоріла вся. Це не наша квартира, ми її орендували. Але всередині все було наше – речі, техніка, меблі. Ми саме були вдома, спали. Чув крізь сон, як пролетів перший "Шахед", а прокинулися вже від потужного вибуху. У дружини контузія була. В мене є ПТСР. Дружина вже закінчує лікування. Дуже вдячний Богу, що діти фізично не постраждали, як і ми. У молодшого Матвія немає ознак ПТСР, я не помічаю. У старшого Роберта трохи є, але він справляється, працює зараз з психологом", - розповів актор в інтерв'ю kp.ua.

Костянтин Октябрський із синами / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Родина Октябрського внаслідок влучання безпілотника втратила повністю все. Однак подружжю допомогли друзі, які давали кошти та прихистили. Також знаменитості не лишились осторонь. Зокрема, фінансово родині допомогли Лілія Ребрик та Ольга Сумська. Наразі ж Костянтин Октябрський живе з дружиною у квартирі її батьків, яку вони віддали.

"Дякую своєму другу з Дніпра Артуру Лисоконю, який відкрив збір для нас. Дуже вдячний Лілії Ребрик. Велика їй повага і шана. Я їй особисто теж це казав. Ліля одразу теж відкрила "банку". Оля Сумська теж збір організовувала. Мені якось не зручно було просити у людей. Та й спочатку треба було взагалі хоча б отямитися, зрозуміти, що далі робити, бо ти втратив все. Тому зібрати кошти допомогли наші друзі, мої колеги. Подруги дружини одразу запросили нас до себе, і ми день чи два були в них. А потім батьки дружини віддали нам свою квартиру, зараз ми живемо там", - поділився актор.

Костянтин Октябрський із дружиною / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Зазначимо, 17 лютого на каналі "1+1 Україна" стартує серіальний сезон. Розпочне його детектив "Парочка слідчих". Одну з головних ролей виконав актор Костянтин Октябрський. У новому детективі він постане в образі прямолінійного та гострого на слово судмедексперта Павла.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова розповідала, як її житло постраждало від ворожого обстрілу. Йдеться про квартиру виконавиці, яка розташована в центрі Києва.

Читайте також: