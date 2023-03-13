Актор "Ліги Сміху" Роман Іваненко загинув на фронті: реакція зірок на смерть колеги

У бою за Україну загинув український актор, зірка шоу "Ліга Сміху" Роман Іваненко, який виступав у команді "Наш формат".

Про смерть українського захисника повідомив капітан команди Володимир Черняк. Він розповів, що Іваненко потрапив в оточення на Вугледарському напрямку, там був важко поранений і взятий у полон. Російські окупанти не надали Роману необхідної медичної допомоги і він помер 28 лютого. Захиснику було 28 років. У нього залишилися дружина та мама.

"Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали "на щиті"! Світла пам'ять тобі, та усім, чиє життя забрав проклятий ворог з рф", – розповів Черняк.

Новина про смерть Романа Іваненка приголомшила українських зірок, які знали актора і товаришували з ним. Співчуття рідним артиста висловили гумористи Ігор Ласточкін та Юрій Ткач, акторка Олеся Жураківська, Леся Нікітюк та Володимир Дантес запостили на своїх сторінках в Instagram фото героя.

Ігор Ласточкін

Юрій Ткач

Олеся Жураківська

Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Володимир Дантес

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Леся Нікітюк

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Андрій Бєдняков

Фото: instagram.com/biedniakov

Фінансово підтримати родину можна за реквізитами:

5 168 757 415 164 864 Катя Іваненко, дружина;

5 168 745 612 984 648 Наталія Іваненко, мама.

Нагадаємо, що на початку грудня 2022 року стало відомо, що учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на фронті. З початком повномасштабного вторгнення рф до України Гаркавко пішов захищати нашу країну від російського окупанта.

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