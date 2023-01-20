Актор Лінартович розповів, як отримав важке поранення під Соледаром: "Думав, що мені знесло пів обличчя"

Український актор, зірка фільмів "Толока", "Обмін", "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Дмитро Лінартович до 1 січня 2023 року воював під Бахмутом, а потім його направили в Соледар.

10 січня під час доставлення боєкомплекту своїм побратимам він отримав поранення. Дмитро в деталях розповів як це було – контузія прилетіла через отвір в БТРі. "Я думав, що мені знесло пів обличчя. Наче ядро врізалось в скроню", – розповів Лінартович.

Дмитро Лінартович

Також Дмитро описав про поточну ситуацію в Соледарі: "В місті дуже складна ситуація, ординця дуже багато, він оточує. Але наші воїни мужньо боронять нашу землю – і навіть контрнаступають".

Повномасштабне вторгнення актор зустрів в ТрО, захищаючи Київ. Після зачистки столиці пішов служити в ДШВ, попередньо пройшовши відповідні курси. Отримавши статус десантника, потрапив на херсонський напрямок. Після херсонського – на донецький, у Бахмут, передає "Український свідок".

Дмитро Лінартович

"Найтяжче – це коли відбуваються безперервні обстріли. Але ресурси у ворога зменшуються. А ще є холод, він пригальмовує всі процеси. Не лише для нас, а й для ординця", – зізнається Дмитро.

Актор наголосив на важливості мотивації під час бойових дій.

"Дістати магазин, під'єднати, зняти запобіжник та зробити постріл – це не є проблема. Головне – це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий та приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака".

Дмитро Лінартович

Дмитро пише військові пісні, які викладає на своєму YouTube-каналі.

"Я займаюсь пісенною оповідкою і буду робити це, допоки не ляжу в труну кістьми", – каже він. Також він викладає в університеті Шевченка на кафедрі теле- та кіномистецтва. В майбутньому планує займатись не тільки музичною та освітянською діяльністю, а й, можливо, військовою журналістикою – ба навіть продовжить військову кар'єру. "Я марив цим змалечку, мені подобається шлях воїна", – розповідає Дмитро.

Дмитро Лінартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Після поранення чоловік не бачить на одне око. Наразі він перебуває в госпіталі на реабілітації.

Нагадаємо, наприкінці грудня у боях під Бахмутом загинув режисер Олег Бобало. Знаменитість від початку повномасштабного вторгнення захищав країну від окупаційних військ.

Читайте також: