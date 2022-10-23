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Актор Невський підтвердив стереотипи Голлівуду про поганих росіян: "Жахлива реальність доводить"

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Актор Невський підтвердив стереотипи Голлівуду про поганих росіян: "Жахлива реальність доводить"

Олександр Невський / Фото: instagram.com/realalexnevsky

Російський актор засудив обстріли РФ енергетичної інфраструктури України.

Актор Голлівуду, який родом із Росії, Олександр Невський висловився про масовані обстріли України.

Знаменитість зазначив, що його шокувало те, що окупанти обстрілюють критично важливу інфраструктуру, яка вкрай необхідна українцям. Також актора дивує те, що керівництво РФ публічно закликає позбавити мирних людей опалення та світла.

"Російські політики з телеекранів закликають позбавити мирних українців тепла та світла. Артилерія РФ б'є по життєво важливим об'єктам інфраструктури України", - написав у своєму Twitter  Олександр.

Актор, який живе від 1999 року у США, зазначив, що намагався боротися зі стереотипами у Голлівуді про "поганих росіян". Утім, це виявилося марно. Сьогодення довело, що це не стереотипи, а реальність.

"Я довго боровся у Голлівуді зі стереотипами про "поганих росіян". Моторошна реальність доводить: мені варто було витрачати час інакше", - зазначив актор.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
757
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