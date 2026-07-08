ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки і який бізнес відкрив із коханою

Також артист зізнався, чому неохоче ділиться подробицями особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Олег Загородній

Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

Український актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки та розповів про бізнес, який створив із коханою людиною.

Артист не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя. Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк знаменитість зізнався, що не самотній. Зокрема, Олег Загородній перебуває в стосунках. Кохану актор не показує, оскільки вона не є публічною. Тим не менш, парочку можна заскочити під час прогулянки за ручки або ж в обіймах.

«Я не приховую особисте життя. Просто людина не публічна. Нас люди бачать разом у місті. Якби я приховував, то ми б таємно зустрічались. Щодня разом гуляємо за ручки, обійми і так далі. Я офіційно в стосунках, а паспорті нічого не написано. Я сказав, якщо мене заберуть (мобілізують — прим. ред.), то будемо щось думати», — поділився артист.

Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

До речі, Олег Загородній разом із коханою відкрив бізнес п’ять років тому. У парочки є спільна кав’ярня. Актор запевняє, що його бізнес є прибутковим. Єдине, що кав’ярня не приносила кошти цієї зими, коли були постійні відключення світла, та на початку повномасштабного вторгнення.

«Кав’ярня з’явилась завдяки особистому життю, про яке я не дуже розповідаю. Можна сказати, удвох відкрили. Дякувати Богу, прибутковий. Бізнес був неприбутковим буквально от зараз, коли тяжка зима була і дуже багато витрат було, мало коли світло було, добре, що воно все скінчилось. І неприбутковим був у перші два-три місяці війни», — ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Євген Фешак підтвердив таємний роман із колегою. Він навіть встиг поділитися їхніми романтичними фото.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie