Актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки і який бізнес відкрив із коханою

Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

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Український актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки та розповів про бізнес, який створив із коханою людиною.

Артист не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя. Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк знаменитість зізнався, що не самотній. Зокрема, Олег Загородній перебуває в стосунках. Кохану актор не показує, оскільки вона не є публічною. Тим не менш, парочку можна заскочити під час прогулянки за ручки або ж в обіймах.

«Я не приховую особисте життя. Просто людина не публічна. Нас люди бачать разом у місті. Якби я приховував, то ми б таємно зустрічались. Щодня разом гуляємо за ручки, обійми і так далі. Я офіційно в стосунках, а паспорті нічого не написано. Я сказав, якщо мене заберуть (мобілізують — прим. ред.), то будемо щось думати», — поділився артист.

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Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

До речі, Олег Загородній разом із коханою відкрив бізнес п’ять років тому. У парочки є спільна кав’ярня. Актор запевняє, що його бізнес є прибутковим. Єдине, що кав’ярня не приносила кошти цієї зими, коли були постійні відключення світла, та на початку повномасштабного вторгнення.

«Кав’ярня з’явилась завдяки особистому життю, про яке я не дуже розповідаю. Можна сказати, удвох відкрили. Дякувати Богу, прибутковий. Бізнес був неприбутковим буквально от зараз, коли тяжка зима була і дуже багато витрат було, мало коли світло було, добре, що воно все скінчилось. І неприбутковим був у перші два-три місяці війни», — ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Євген Фешак підтвердив таємний роман із колегою. Він навіть встиг поділитися їхніми романтичними фото.

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