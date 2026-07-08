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Актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки і який бізнес відкрив із коханою
Також артист зізнався, чому неохоче ділиться подробицями особистого життя.
Український актор Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки та розповів про бізнес, який створив із коханою людиною.
Артист не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя. Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк знаменитість зізнався, що не самотній. Зокрема, Олег Загородній перебуває в стосунках. Кохану актор не показує, оскільки вона не є публічною. Тим не менш, парочку можна заскочити під час прогулянки за ручки або ж в обіймах.
«Я не приховую особисте життя. Просто людина не публічна. Нас люди бачать разом у місті. Якби я приховував, то ми б таємно зустрічались. Щодня разом гуляємо за ручки, обійми і так далі. Я офіційно в стосунках, а паспорті нічого не написано. Я сказав, якщо мене заберуть (мобілізують — прим. ред.), то будемо щось думати», — поділився артист.
До речі, Олег Загородній разом із коханою відкрив бізнес п’ять років тому. У парочки є спільна кав’ярня. Актор запевняє, що його бізнес є прибутковим. Єдине, що кав’ярня не приносила кошти цієї зими, коли були постійні відключення світла, та на початку повномасштабного вторгнення.
«Кав’ярня з’явилась завдяки особистому життю, про яке я не дуже розповідаю. Можна сказати, удвох відкрили. Дякувати Богу, прибутковий. Бізнес був неприбутковим буквально от зараз, коли тяжка зима була і дуже багато витрат було, мало коли світло було, добре, що воно все скінчилось. І неприбутковим був у перші два-три місяці війни», — ділиться артист.
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