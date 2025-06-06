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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Актор Олексій Горбунов вперше за тривалий час розповів про доньок від різних дружин і де вони зараз

Зазвичай народний артист рідко розповідає про особисте життя, але на власному творчому вечорі в Києві був доволі відвертим.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олексій Горбунов з доньками

Олексій Горбунов з доньками

Вчора, 5 червня, у столичному Будинку кіно відбувся творчий вечір відомого українського актора Олексія Горбунова. Окрім пісень, поезії і кадрів з кінострічок зірка серіалів і фільмів поділився цікавими моментами власної біографії і навіть зізнався, яку пенсію йому нарахувала держава за 43 роки досвіду в кіно.

Також під час заходу Горбунов неочікувано розповів подробиці життя своїх доньок. А саме, де зараз знаходяться 23-річна Анастасія і 16-річна Софія й чим вони захоплюються. Нагадаємо, дівчата народилися від різних дружин Горбунова. 

"Старшій Насті через місяць вже буде 24 роки. Вона народилася у Києві, закінчила тут Інститут журналістики. Але коли почалося повномасштабне вторгнення разом з моєю першою дружиною переїхала до Франції. Там вона вивчила французьку мову, склала іспити і цього року вже, сподіваюсь, завершить навчання в кіношколі в Тулузі і буде мати диплом кінопродюсера. Тож чекаю, що вона залишиться у Франції і викличе колись тата на головну роль в свій проєкт", – з посмішкою і гордістю розповів Олексій Горбунов. 

Старша донька Олексія Горбунова – 23-річна Анастасія / © instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Старша донька Олексія Горбунова – 23-річна Анастасія / © instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Про свою молодшу доньку Софію, який нещодавно виповнилось вже 16 років, актор також не забув згадати: "Соня народилася в Москві, в 2009 році, і вже через рік разом з моєю другою дружиною переїхала до Одеси. Я купив там маленький будинок на морі, і від 2010 року ми вже там в основному знаходимося. Соня вже громадянка України, слава Богу, і ще й маму постійно спонукає українською державною спілкуватися. А взагалі любов до Одеси і Києва в мені виховав батько, який, до речі, був родом з Алтаю. Пам'ятаю, він казав: "Існує два міста у світі, де треба жити людині – це Одеса і Київ".

Молодша донька актора Софія Горбунова проживає з ним і мамою в Одесі / © instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Молодша донька актора Софія Горбунова проживає з ним і мамою в Одесі / © instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

За словам Горбунова, він давно мріяв про творчий вечір на сцені легендарного Будинку кіно, адже саме тут свого часу відбулися прем'єри перших його робіт в кіно. 

Дата публікації
Кількість переглядів
59
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