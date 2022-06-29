Актор Панін емоційно відреагував на обстріли росіянами Києва та Кременчука: "Країна, бл*дь, виродків"

Російські окупанти безжалісно обстрілюють українські міста та селища. Нещодавно ворожа ракета поцілила у житловий будинок у Києві, а згодом – по ТЦ у Кременчуці.

Російський актор Олексій Панін, який від початку повномасштабної війни РФ проти України відверто виступає проти кривавого режиму Путіна, не зміг спокійно за цим спостерігати.

Знаменитість записав емоційне відео, в якому звернувся до своїх колег – російських акторів, які, на відміну від нього, вирішили мовчати про криваву війну, яку розв’язала РФ.

Панін запитав у них, як вони живуть з тим, що вони дають мовчазну згоду на вбивство українців.

"Два дні тому бомбили Київ. Сталася трагедія в Кременчуці. Мій монолог зараз йтиме в порожнечу, але мовчати з цього приводу неможливо. А ще раз хочу звернутися до своїх колег-акторів – ви де? Ви вважаєте, що ваш голос нічого не змінить? Але я не можу зрозуміти, як ви з цим живете? Як прокидаєтеся, як дивитеся у дзеркало?" – сказав Панін.

Також артист звернувся й до українських акторів, які живуть в РФ та мовчать про війну. Він дивується, як вони можуть жодного слова не говорити про те, що країна-агресорка нищить їхню Батьківщину.

"Лідо Вележева, ти ж завжди кричала, що ти киянка, що українські пісні найкрасивіші. Ти де? Поліна Кутєпова, Андрій Федорцов, Олексій Нілов... Я розумію, що Михайло Боярський – це кінчена людина. Але ви, хлопці, як ви з цим живете? Ваша країна вбиває людей, і ви мовчите? Вас тисячі! Ірино Петрівно Купченко – ви теж киянка... Я розумію, коли був живий ваш чоловік Лановий, ви не могли, напевно, відкривати рота і щось говорити... Але, Ірино Петрівно, я не розумію вас", - зазначив Панін у своєму Telegram-каналі.

До слова, актор також поскаржився на те, що боти блокують його сторінку в Instagram, де він розповідає правду про війну в Україні. Утім, він запевнив, що продовжуватиме й далі це робити. Панін зазначив, що не боїться говорити правду.

"Я виклав відео про те, що розбомбили Київ і Кременчук. Чекаємо на розблокування моєї основної сторінки. І просто зараз мені надходить повідомлення, що мою резервну сторінку теж заблокували. Це якась ферма ботів Росії, яка ху**ить, щоб усі люди, які говорять правду, не мали права достукатися до людей... Ви розумієте, наскільки Росія "встала з колін", наскільки у нас все за*бись, що Навального посадили, Нємцова вбили? Хто це зробив? Здрастуйте, Володимире Володимировичу Путін. Я не боюся говорити цю правду, говорити вам в обличчя. Ви – країна, бл*дь, виродків", - додав Панін.

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